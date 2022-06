Ucraina: il santuario mariano di Zarvanytsia asciuga le lacrime

"Vogliamo che loro riescano a vedere la Chiesa non solo nel formato di Padre nostro e Ave Maria, ma la Chiesa madre che serve e aiuta in modi diversi”. Questo lo spirito che guida la trasformazione del luogo di culto più conosciuto in Ucraina in centro per accogliere gli sfollati della guerra e farsene carico a tanti livelli

Svitlana Dukhovych – Città del Vaticano

“Facciamo tutto il possibile perché gli sfollati che arrivano qui, non si chiudano in sé stessi, non si scoraggino, ma sentano che in questa tragedia, in questo affanno non sono soli, abbandonati, e che la Chiesa gli tende la mano”. Così dice don Ivan Sichkaryk, il sacerdote greco-cattolico dell’arcieparchia di Ternopil-Zboriv (Ucraina dell’ovest), raccontando dell’accoglienza che offrono agli sfollati nel Santuario mariano di Zarvanytsia, uno dei più famosi non solo in Ucraina. Proprio qui, il 25 marzo scorso, nel giorno in cui Papa Francesco ha consacrato l’umanità, in particolare Ucraina e Russia, al Cuore Immacolato di Maria, il capo della Chiesa greco-cattolica, Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk ha pronunciato le stesse parole dell'atto della consacrazione collegandosi con la Basilica di San Pietro e altri santuari del mondo.

Il 31 maggio in questo Santuario si sono radunati il clero ed i fedeli per collegarsi in streaming con la preghiera di Rosario per la pace, presieduta da Papa Francesco a Santa Maria Maggiore. E mentre prima della guerra, Zarvanytsia accoglieva tanti pellegrini per offrirgli nutrimento spirituale, negli ultimi oltre quattro mesi, questo posto ha aperto le braccia a tutti quelli che scappavano dall’est, nord e sud dell’Ucraina – le parti più colpite dall’invasione russa. Oltre 500 persone hanno trovato qui alloggio: alcuni sono riamasti più a lungo, altri, dopo un breve periodo, hanno proseguito per altri luoghi nell’ovest del Paese o all’estero.

“Sul territorio del Santuario, – spiega don Ivan – abbiamo tre case per esercizi spirituali, che la nostra arcieparchia ha messo a disposizione per accogliere i profughi. Una di queste l'abbiamo aperta recentemente e ci siamo sbrigati per finire i lavori di ricostruzione perché vediamo che i combattimenti non si fermano e le persone stanno scappando da quei territori e hanno bisogno di trovare un posto per vivere”.

Aiutare a superare lo stato dello shock

“Qui offriamo alloggio, pasti, vestiti e medicine – aggiunge. – Se c’è bisogno chiamiamo anche medici e se qualcuno ha un problema più serio lo portiamo nelle strutture ospedaliere vicine. Tante persone sono venute qui dopo aver trascorso alcune settimane nei rifugi, al freddo. Alcuni avevano il raffreddore o altri problemi di salute”.

“Sono arrivata qui con due figli di 10 e 13 anni – racconta Olena di Zaporizhia. – Nella nostra città abbiamo trascorso una settimana nei rifugi, faceva freddo e dormivamo con le scarpe e vestiti. C'era tanta paura e per questo abbiamo deciso di partire. Per arrivare ci abbiamo messo quattro giorni, perché c’erano lunghe file di macchine. Stava per finire sia il cibo sia l'acqua ed i negozi erano chiusi. Nell’ovest dell’Ucraina non conoscevamo nessuno e già mentre eravamo nel viaggio, abbiamo contattato questo Santuario e ci hanno detto che potevano accoglierci. Ero contentissima. Non mi scorderò mai la mezzanotte del 6 marzo: quando siamo arrivati qua, ho visto il bosco, la chiesa e circa dieci giovani seminaristi che ci aspettavano. Non ho parole per descrivere quanto apprezzo l’amore con il quale ci anno accolti”.

Don Ivan dice che nei primi giorni dopo l’arrivo gli sfollati non riescono nemmeno a parlare dallo shock: hanno perso tutto e non capiscono cosa stia succedendo. “E solo dopo una settimana, – continua il sacerdote, – cominciano a rielaborare quello che è successo nella loro vita e allora possiamo proporgli di parlare con i sacerdoti, e psicologi per stabilire con loro contatto e fare tutto il possibile perché non si chiudano in sé stessi, non si scoraggino, ma sentano che in questa tragedia, in questo affanno non sono soli, abbandonati, che la Chiesa gli tende la mano”.

La guarigione dell’anima nel luogo sacro

Da sempre Zarvanytsia è stata aperta ai pellegrini di diverse confessioni. Anche adesso l’accoglienza viene offerta a tutti i bisognosi. “Sentiamo la compassione verso queste persone – afferma don Ivan Sichkaryk – e qui, attraverso l’esperienza diretta, loro possono scoprire che questo è un luogo sacro. Organizziamo per i profughi vari corsi di formazione, gite, escursioni anche per aiutarli a distrarsi da quei pensieri opprimenti, dal ricordo che hanno perso tutto: parenti, casa, lavoro, mezzi per vivere. Vediamo che la guerra, in modo estremamente brutale, distrugge le sorti umane. Per questo psicologi e sacerdoti cercano di aiutarli a superare questo momento drammatico e a riscoprire che la vita continua, c’è speranza e che Dio continua a guidarci attraverso certe persone e determinate circostanze. Vogliamo che loro riescano a vedere la Chiesa non solo nel “formato di Padre nostro e Ave Maria”, ma a capire che la Chiesa è madre che serve e aiuta in modi diversi”.

“Sto qui da tre mesi, – continua Olena, – e questa esperienza mi ha aiutato a capire che cosa conta veramente nella vita: le relazioni umane, la bontà, l’amore che ci hanno mostrato qui e che non avevo mai visto prima. Qui abbiamo imparato tante cose. Ho riscoperto anche il valore del lavoro della terra: mi piace piantare i fiori, cosa per la quale prima non trovavo mai tempo. E questi seminaristi giovanissimi parlano con tanto rispetto sia con noi, che tra di loro”.

Il sacerdote greco-cattolico racconta che alcuni profughi hanno partecipato al Rosario per la pace in collegamento con la Basilica Santa Maria Maggiore. Alcune coppie unite civilmente, dopo il periodo di preparazione, hanno deciso di ricevere il sacramento di matrimonio, altri hanno chiesto battesimo per loro figli. “Qui tante persone hanno riscoperto il valore dei rapporti umani, della vita e della benedizione di Dio, – afferma don Ivan. – Infatti, la loro permanenza in un luogo sacro li aiuta non solo a ricevere alloggio, cibo etc., ma anche ad essere toccati dall’amore di Dio attraverso il servizio che offriamo”.

Nella sofferenza la Sacra Scrittura indica la strada

“Sono arrivata da Kharkiv con due figli e un nipotino di tre anni, – racconta Oksana, – qui mi sento bene, è il posto che fa guarire l’anima. Però, dall’altra parte, l’anima fa male per tutta l’Ucraina e per la nostra città che viene continuamente bombardata da quasi quattro mesi”. C’è tanto dolore e tanta paura in guerra. Don Ivan Sichkaryk, che ha conseguito il dottorato in Teologia Biblica all’Università Gregoriana, cerca di spiegare i momenti bui della vita alla luce della Sacra Scrittura. "Noi cristiani che siamo persone di fede, o almeno cerchiamo di esserlo – spiega – abbiamo ricevuto il pegno della salvezza attraverso il sacramento di Battesimo. Nella vita, ci sono delle situazioni simili a quella vissuta da Mosè con il popolo eletto davanti al Mar Rosso: davanti c’è il mare, alle spalle l’esercito del Faraone, cioè nessuna via d’uscita. Ed i cristiani sono persone che vedono la situazione grave, e sembra che tutto sia finito, ma dal cuore, attraverso la fede, si rivolgono al Signore con la preghiera: ‘Credo ancora che ci aiuterai ad uscire da questa situazione e ci salverai’. Ecco perché è così importante sentire questa presenza viva di Dio nella nostra vita attraverso la preghiera. Perché nulla succede per caso, Dio guida la storia e a Lui affidiamo la nostra vita. Da qui nasce la speranza che ci spinge a fare le cose concrete, ad aiutare gli altri. Quante persone in questi eventi drammatici hanno scoperto che possono essere utili, possono servire, fare anche qualcosa di piccolo che poi diventa qualcosa di più grande e indispensabile”.

“Soltanto nella luce della Providenza Divina riesco a spiegarmi il fatto che siamo capitati proprio qui, – dice Zhanna, anche lei di Kharkiv, – perché dopo aver passato una settimana nei rifugi non sapevamo dove andare. Adesso siamo in un posto dove ci hanno accolti con amore e cura. L’ amore verso il prossimo è proprio questo: si è realizzato così nei nostri confronti”.