Un incontro virtuale con il cardinale Grech (archivio)

A scuola di sinodalità con una serie di corsi online a partire da luglio

Al via a una serie di lezioni sulla teologia e la pratica della sinodalità per accompagnare clero e laici nel processo di rinnovamento ecclesiale avviato con il Sinodo 2021-2023. Proposti su web in diverse lingue, gli incontri vengono tenuti da relatori di tutto il mondo per offrire una visione interculturale della Chiesa. Aperte le iscrizioni al primo corso

Tiziana Campisi – Città del Vaticano Un progetto intercontinentale e interculturale per accompagnare la formazione alla teologia e alla pratica della sinodalità: questo vuole essere il programma di corsi on line per vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, laici e laiche, pensati nell’ambito del cammino sinodale che la Chiesa sta compiendo e che invita a generare processi di conversione e riforma. I corsi sono gratuiti, vengono proposti in spagnolo, inglese, portoghese, francese e italiano e sono tenuti da relatori di tutti i continenti, che offriranno una visione globale e interculturale della Chiesa. Nell’ambito del processo di rinnovamento ecclesiale avviato con il Sinodo 2021-2023 “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” - che culminerà con la XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi nell'ottobre 2023 - l’iniziativa intende sostenere tutto il Popolo di Dio chiamato a questo processo di rinnovamento ecclesiale. Primo appuntamento a luglio Il primo corso si terrà a luglio, nell'arco di tre settimane, e prevede lezioni, conferenze, approfondimenti e la condivisione di esperienze sul discernimento comune e sui processi decisionali nella Chiesa. A sponsorizzare il Massive Open Online Course, (Mooc) è il Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee (Ccee), la Federazione delle Conferenze dei vescovi dell’Asia (Fabc), l’Unione Internazionale delle Superiori Generali (Uisg), l’Unione Superiori Generali (Usg), la Confederazione Latinoamericana dei Religiosi (Clar), l'Unione delle Conferenze Europee dei Superiori e Superiore Maggiori (Ucesm) e la Conferenza dei Provinciali Gesuiti dell’America Latina e dei Caraibi (Cpal). Le iscrizioni possono essere effettuate attraverso questo sito: bit.ly/registersynod.