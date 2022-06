Corpus Domini, milioni di polacchi partecipano alle processioni

Polonia in festa per il Corpus Domini (FNScredits)

Affollate le strade delle città del Paese, per la partecipazione di molti ai festeggiamenti della Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, che in Polonia si celebra il giovedì successivo la domenica della Santissima Trinità

Vatican News

Il festeggiamento del Corpus Domini in Polonia risale al XIV secolo. Il vero fenomeno sono le processioni che nella Solennità del Corpus Domini si snodano dopo la Santa Messa dalla chiesa nei paesi e villaggi di tutta la Polonia. I partecipanti, con la loro presenza manifestano la fede e chiedono a Dio la benedizione per le proprie case, il proprio lavoro, i campi e le fattorie.

Le processioni per le strade della Polonia

Abiti, fiori e canti a festeggiare il Cristo

Percorrendo spesso lunghe distanze, i partecipanti alle processioni si fermano davanti a quattro altari, decorati con fiori e ramoscelli di betulla per ascoltare il Vangelo sull’Eucarestia. Seguono poi il sacerdote che porta il Santissimo Sacramento intonando canti eucaristici. Molti polacchi alla processione indossano i colorati abiti popolari, legati alle diverse regioni del Paese. Gli uomini portano bandiere e stendardi raffiguranti santi protettori, mentre le donne portano i feretron che sono quadri religiosi dipinti su entrambi i lati, decorati con fiori. Le ragazze spargono petali di fiori colorati su cui il sacerdote cammina con l'ostensorio, mentre i ragazzi suonano le campane per segnalare il passaggio di Cristo. Agli eventi partecipano orchestre e gruppi di musica popolare.

Le processioni per le strade della Polonia

Al termine della processione, i partecipanti portano a casa i fiori e i rametti di betulla dagli altari decorati in segno di benedizione. I contadini piantano nei campi i ramoscelli che hanno portato dalla processione, per ottenere un buon raccolto. Una tradizione straordinaria è anche quella di preparare tappeti di fiori nelle chiese e nelle vie cittadine per questa occasione. Essi segnano il percorso della processione. I più famosi tappeti di fiori in Polonia sono realizzati a Spycimierz (Polonia centrale). La loro lunghezza raggiunge quasi 1 km. Questa tradizione che ha duecento anni, l'anno scorso è stata inserita nell'elenco rappresentativo del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO.