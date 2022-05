XXI Giornata Nazionale del Sollievo: “Nessuno resti solo di fronte alla malattia”

Centinaia le manifestazioni, che hanno coinvolto le istituzioni, il mondo del volontariato, le strutture sanitarie con gli operatori e i singoli cittadini, organizzate in occasione della XXI edizione della Giornata nazionale dedicata alla promozione della cultura del sollievo, promossa dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti Onlus, che si celebra oggi, 29 maggio, presso il Policlinico Agostino Gemelli

Anna Poce – Città del Vaticano

Dopo quattro giorni di eventi caratterizzati da incontri culturali, proiezioni cinematografiche, esibizioni musicali e artistiche per sensibilizzare tutta la società civile sull’arte di portare sollievo, il Policlinico Agostino Gemelli, oggi, domenica 29 maggio, alle ore 9.00, nella hall, ospiterà la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale Università Cattolica, per celebrare la Giornata Nazionale del Sollievo, promossa ogni anno dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti Onlus, assieme al Ministero della Salute e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. La Messa sarà seguita, alle ore 10.00, sul sagrato antistante l’ingresso principale del Policlinico, dal concerto “Note di sollievo”, offerto dalla Banda Musicale della Marina Militare; alle ore 11.00, sempre nella hall, dall’incontro “To cure, to care” con testimonianze di pazienti, operatori sanitari, volontari e studenti, interventi di artisti; e alle ore 12.30 dalla cerimonia di consegna del premio “Fabrizio Frizzi - l’Arte del Sollievo” con, a seguire, la premiazione del concorso nazionale “Un ospedale con più sollievo”. Iniziativa rivolta agli studenti di ogni ordine e grado, compresi quelli che frequentano le scuole presso le strutture ospedaliere.



Nessuno resti solo di fronte alla malattia



“Nessuno resti solo di fronte alla malattia” è l’appello lanciato quest’anno dalla Fondazione Ghirotti per la Giornata Nazionale del Sollievo, istituita il 24 maggio 2001, con direttiva del presidente del Consiglio dei ministri, al fine di "promuovere e testimoniare, attraverso idonea informazione e tramite iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione". Nel corso degli anni, l’obiettivo della Giornata è andato ampliandosi e oggi abbraccia quasi tutte le condizioni di malattia e sofferenza.

Si parla di cure palliative e di terapia del dolore, della promozione della dignità della vita sempre e per tutte le persone, e di fare in modo che nessuno sia lasciato solo di fronte alla malattia. E si parla del sollievo come un obiettivo raggiungibile attraverso un approccio globale alla persona che non può prescindere dall’umanizzazione delle cure.

La vicinanza è balsamo prezioso

“Esprimo riconoscenza per queste iniziative” aveva detto Papa Francesco nel corso dell’Angelus, a maggio dell’anno scorso, ringraziando per i tanti progetti messi in campo per l’occasione, e ricordando “che la vicinanza è un balsamo prezioso che dà sostegno e consolazione a chi soffre nella malattia”.

Proprio al fine di dare voce ai cittadini affetti da dolore acuto, cronico o che accedono alle cure palliative e per contribuire al miglioramento dell’accessibilità a questi servizi, la Fondazione Ghirotti ha istituito un Osservatorio volontario di monitoraggio e di controllo dell’applicazione della Legge 38/2010, che norma le cure palliative e la terapia del dolore.



L’appello della Fondazione Gigi Ghirotti alle istituzioni sanitarie



La Giornata del Sollievo è dunque l’occasione per la Fondazione di presentare la situazione sul territorio e di lanciare alcuni appelli alle istituzioni sanitarie e a tutti gli enti preposti. Ad esempio, la necessità di avere servizi di cure palliative omogenei sul territorio e una dettagliata descrizione dei centri ospedalieri di terapia del dolore nel decreto ministeriale 70, che definisce gli standard dell’assistenza ospedaliera, nonché il riscontro nel decreto 71 sull’assistenza territoriale da avviare secondo il nuovo Patto per la Salute; la necessità inoltre che sempre il decreto 71 riporti una distinzione e una separazione tra le unità clinico-diagnostiche ambulatoriali di terapia del dolore e quelle dedicate alle cure palliative, avendo obiettivi diversi; che si dia il via a campagne di sensibilizzazione a livello regionale e nazionale sul tema del dolore cronico; e alla promozione di corsi obbligatori di formazione e aggiornamento per i medici di medicina generale e per il personale specialistico impegnato in tali attività.

Eventi previsti in tutta Italia



Centinaia in tutta Italia gli eventi pubblici previsti quest’anno per celebrare la Giornata del Sollievo, alla quale aderiscono gli Uffici nazionali per la Pastorale della salute e della Educazione, scuola, università della Conferenza Episcopale Italiana; Federsanità; l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia, l’Associazione Medici Cattolici Italiani; l’Associazione Religiosa Istituiti Sociosanitari; le federazioni delle professioni sanitarie: FNOMCeO, FIMMG, FNOPI, CNOP; le federazioni dei farmacisti: Federfarma e FOFI; il Forum del Terzo Settore del Lazio. In tutte le regioni sono stati organizzati incontri di sensibilizzazione nelle strutture sanitarie, visite gratuite in ambulatori di terapia del dolore, stand di associazioni di volontariato nelle piazze, convegni e corsi di formazione per operatori sanitari, spettacoli in ospedali, e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Fondazione Gigi Ghirotti



Da oltre quarantasette anni, la Fondazione Gigi Ghirotti è impegnata nell’assistenza psicologica ospedaliera, nella formazione di volontari che operano in hospice e attraverso un Centro di ascolto che, da oltre vent’anni, offre un servizio telefonico gratuito di sostegno a persone malate di tumore e ai loro familiari. Il numero 06/8416464 è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.