Giornata Comunicazioni sociali. Vescovi spagnoli: "Si comunica quando si ascolta con il cuore"

Domenica prossima, solennità dell'Ascensione del Signore, in occasione della 56.ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, i presuli spagnoli hanno diffuso un messaggio, in cui hanno ricordato le parole del Signore agli Apostoli "Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a tutta la terra”, sottolineando il ruolo indispensabile della comunicazione per una vita piena

In un messaggio, diffuso dalla Commissione episcopale per le Comunicazioni Sociali, dal titolo "Si comunica veramente quando si ascolta con il cuore", i presuli spagnoli hanno ricordato che siamo tutti coinvolti nella comunicazione, "tutti condividiamo questa missione, in un modo o nell'altro, perché vivere in relazione è vivere in comunicazione”. Tuttavia “chi ascolta soltanto non comunica, e chi parla soltanto non comunica". C’è infatti, bisogno di entrambi gli aspetti. “Per ascoltare – osservano - è necessario che qualcuno parli, che qualcuno trasmetta, ma per parlare con concretezza è necessario prima aver ascoltato. Solo così si può produrre il dialogo che anima la società e la fa crescere". Come il Pontefice, che nel suo messaggio per questa Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, ha posto l'accento sull'ascolto e ha proposto di “ascoltare con l’orecchio del cuore", pure i vescovi spagnoli hanno sottolineato che "la comunicazione è autentica, si produce quando l'altro si trasforma, e questo richiede quell'ascolto con il cuore di cui parla Papa Francesco".

L'ascolto sinodale

Anche il cammino sinodale che la Chiesa sta percorrendo in questo periodo, affermano i presuli, si pone in questo contesto di “ascolto”, al fine di portare ad “un discernimento dei percorsi che la Chiesa deve seguire nella sua missione evangelica”. E si parla di ascolto “non solo di chi partecipa alla vita della Chiesa, di chi ne è membro o di chi riceve il suo aiuto, ma, al di là di questo, dell'ascolto di tutti”. Ognuno – aggiungono i leader della Chiesa - può “imparare da questo percorso sinodale che fa dell'ascolto e del discernimento una nuova cultura per un nuovo tempo”, in questa società che spesso abbonda di monologhi, che "non cercano di ascoltare o capire l'altro" e che “portati all'estremo, sono discorsi di odio, così frequenti sui social network, che disprezzano la persona, la disumanizzano e la scartano". La proposta della Chiesa è, dunque, quella di “un ascolto con il cuore che quando parla non insulta, non calunnia, non inganna, non manipola, non viene per imporre o tradire, ma viene per contribuire con il suo granello di sabbia alla costruzione del bene comune.”

L'ascolto di Dio

Per ascoltare con il cuore è essenziale ascoltare Dio e i tempi, la società in cui si vive. Ascoltando Dio, scopriamo infatti ciò che Lui vuole per la nostra vita e il posto che Egli ci assegna nella costruzione del bene comune. “L'ascolto di Dio non solo sostiene la vita personale – osservano -, ma la illumina, le dà un orizzonte e un senso, la riempie di speranza e di futuro”. E poiché Dio ci parla anche attraverso i segni dei tempi, anche gli eventi nel corso della nostra giornata “devono essere ascoltati e compresi”. Quando guardiamo il mondo e lo ascoltiamo con l’orecchio del cuore, allora riusciamo a mettere al centro “chi soffre, chi è solo, chi è malato, chi è triste” e a non ignorare la sofferenza umana.

L'ascolto della verità

Rivolgendosi quindi ai professionisti della comunicazione, i presuli affermano che la missione dei comunicatori è quella “di far conoscere la sofferenza in modo che possa essere affrontata. Per questo motivo il loro posto è spesso tra i meno abbienti e, in alcuni casi, questo costa loro la vita". Nell'ultima parte del messaggio, i vescovi ringraziano coloro che "hanno ascoltato con il cuore", e coloro che offrono "un giornalismo senza pregiudizi che ascolta con sincerità la verità e la voce della giustizia che, attraverso di loro, viene offerta e conosciuta"; e ricordano "tutti coloro che sono morti per comunicare, per esercitare la nobile e indispensabile professione del giornalismo, in Ucraina, in Messico e nei tanti conflitti dimenticati di questo mondo".