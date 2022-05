A Roma torna la Festa dei Popoli sul tema “Uniti nella stessa fede”

Sabato 28 e domenica 29 maggio in tutto il territorio cittadino celebrazioni con le comunità etniche e momenti di incontro e convivialità nelle parrocchie per “favorire la conoscenza tra i fedeli sul territorio e l’incontro tra sacerdoti e cappellani”

“Uniti nella stessa fede” è il tema scelto per la Festa dei Popoli 2022, organizzata dall’Ufficio Migrantes della diocesi di Roma, che si svolgerà il prossimo fine settimana, dopo due anni di sospensione a causa della pandemia. Un evento – si legge nel comunicato stampa del Vicariato di Roma – che sarà festeggiato, a differenza delle precedenti edizioni, in tutta la città, dislocato nelle diverse prefetture in cui è suddiviso il territorio diocesano. In tantissime parrocchie romane verranno celebrate Messe con le comunità etniche, con canti e preghiere in diverse lingue, a cui spesso seguiranno momenti di condivisione, con musica e degustazione di piatti tipici.

“Riprendiamo dopo due anni e ribadiamo il concetto che sta dietro a questa Festa – osserva il direttore dell’Ufficio Migrantes, monsignor Pierpaolo Felicolo -, cioè promuovere la preghiera e l’incontro rispettando la ricchezza della diversità. Fedeli al messaggio di Papa Francesco di quest’anno, vogliamo costruire il futuro con i migranti e con i rifugiati, nei luoghi dove vivono, insieme”.

Messe sul territorio cittadino

Il cardinale vicario Angelo De Donatis celebrerà a Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido sabato alle 19, mentre il vescovo Ambarus sarà lo stesso giorno a Santa Emerenziana alle 18.30 e domenica 29 al Santissimo Redentore alle 11.30. Nella parrocchia dei Santi XII Apostoli la celebrazione per la Festa dei Popoli sarà presieduta dal vescovo Daniele Libanori, il 29 alle 18.30; il vescovo Guerino Di Tora celebrerà a Sant’Atanasio sabato alle 18.30; mentre il vescovo Dario Gervasi a Nostra Signora di Lourdes a Tor Marancia, sempre il 28 alle 18.30. Ancora, sabato alle 18, nel Santuario della Madonna del Divino Amore presiederà la Messa il cardinale Enrico Feroci; a Sant’Antonio da Padova, il 28 alle 18.30, ci sarà invece il vicario generale dei Padri Rogazionisti, padre José Maria Ezpeleta.

Roma città cosmopolita

“A Roma, su quasi seicentomila stranieri, circa la metà sono cristiani – afferma monsignor Ambarus, originario della Romania –. È una città cosmopolita, e prenderne consapevolezza come Chiesa di Roma significa rafforzare la nostra vocazione universale”. “La struttura del contesto sociale ed ecclesiale in cui viviamo, particolarmente accentuata nella nostra città – riflette don Pietro Guerini, vicedirettore dell’Ufficio Migrantes diocesano –, è profondamente multiculturale in ragione della compresenza di etnie, di tradizioni e forme culturali differenti. Vivere l’unità, in nome della fede comune, è compito specifico della Chiesa all’interno di questo contesto”. Celebrare la Messa con le comunità etniche in tante parrocchie diocesane vuole dire “vivere un momento prezioso, fondato sull’ascolto reciproco e comunitario – aggiunge –, per rendere grazie e lodare il Signore per la varietà delle persone e delle culture che arricchiscono la nostra Chiesa, con spirito marcatamente sinodale”.

Comunità etniche

A Roma – sottolinea la nota - sono circa 120 le comunità etniche con i centri pastorali sparsi sul territorio diocesano, con una quarantina di preti responsabili a cui si associano preti studenti per celebrazioni sul territorio e per aiuto concreto nella catechesi e nell’accompagnamento spirituale. I più numerosi sono i filippini, che contano circa 43mila fedeli e sono presenti in più di 60 comunità nella diocesi; seguono i latinoamericani, con 12 centri nazionali. Ci sono poi comunità meno numerose ma molto attive e vivaci, come quella Ucraina, che negli ultimi mesi si è data da fare per l’accoglienza dei profughi e per mandare aiuti a chi è rimasto nel Paese.