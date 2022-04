San Giorgio, gli scout rinnovano la promessa col cardinal Ravasi

Nel giorno della festa del patrono del movimento fondato nel 1907 dall’inglese Robert Baden Powell, i rappresentanti delle associazioni degli scout e delle guide italiani si sono ritrovati nella chiesa romana di San Giorgio in Velabro per il rinnovo solenne della promessa di “fare del mio meglio” per lasciare il mondo migliore di come lo hanno trovato. Il porporato: “Voi rendete viva la festa di San Giorgio”

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

“Sul mio onore prometto che farò del mio meglio, per fare il mio dovere verso Dio e verso la mia Patria, per aiutare gli altri in ogni momento, per obbedire alla Legge Scout”. E’ la promessa che ogni scout e ogni guida in tutto il mondo recita quando decide di entrare nella grande famiglia del movimento fondato da Robert Baden Powell nel 1907, e che tutti hanno idealmente rinnovato sabato 23 aprile, nella festa di San Giorgio, patrono degli scout e delle guide di tutto il mondo. In Italia, in particolare, nella chiesa romana di San Giorgio in Velabro, si è tenuta nel pomeriggio la cerimonia di rinnovo delle promesse voluta dalle associazioni italiane giovanili e adulte Masci, Agesci, Fse, Cngei e Compagnia di San Giorgio.

Un momento del rinnovo della promessa scout

Una promessa che unisce gli scout e le guide del mondo

Il solenne rinnovo è stato recitato durante la Messa presieduta dal cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura e titolare della Chiesa che si trova nel centralissimo Rione Ripa, e concelebrata da molti sacerdoti assistenti ecclesiastici o legati al movimento scout italiano. Il rinnovo della Promessa rappresenta per gli scout e le guide di tutto il mondo un momento importante di verifica del loro impegno a “fare del proprio meglio” per servire gli altri e il proprio Paese, e per condurre una vita in armonia con i principi della legge scout e della propria religione.

Ravasi: tra gli scout amicizia, attenzione e condivisione

Nella sua omelia, il porporato ha sottolineato come per lui fosse un momento di “vera familiarità perché pervaso da quei sentimenti che sono vivi nelle comunità degli scout, una solidarietà fatta di amicizia, attenzione, condivisione”. E ha salutato come Gesù Risorto nel cenacolo, con un “pace a voi” augurandosi “che questa condizione diventi realtà nelle esistenze e nei cuori”, soprattutto nella tragica situazione che sta vivendo l’Ucraina.

Il cardinal Ravasi al termine della celebrazione riceve i dono degli scout e delle guide italiani

La lettura dei dieci articoli della Legge scout

Dopo il credo, i rappresentanti scout delle associazioni hanno pronunciato la promessa di Baden Powell. Dopo il rituale “canto della promessa” e le preghiere spontanee di alcuni scout, la celebrazione, animata dai canti storici del movimento, si è conclusa con la lettura dei dieci articoli della Legge Scout e i doni offerti dalle associazioni per ringraziare il cardinale Ravasi della sua amicizia, nell’anno che lo vedrà compiere 80 anni e lasciare così la sua presenza attiva presso la Santa Sede, pur continuando il suo cammino di preghiera e annuncio della Parola.

Il dono di un calice al cardinal Ravasi

In particolare, il Masci, Movimento Adulti Scout Italiani, per mano del presidente nazionale Massimiliano Costa e del segretario regionale del Lazio Alberto Cuccuru, hanno donato un calice in ceramica con il simbolo del movimento, opera della Comunità di Disabili “Diaphora” di Latina. Il cardinale, dopo aver ricevuto i doni, ha salutato sottolineando che: “Questa giornata rimane nel mio cuore, voi rendete viva la festa dedicata a San Giorgio e ve ne sono grato"