Le Rose di Santa Rita e alcune volontarie impegnate nell'iniziativa che porta in tutta Italia i fiori della Santa dei Casi Impossibili

Sabato e domenica le rose di Santa Rita in piazza per sostenere il mondo dell’infanzia

È giunta alla sesta edizione l’iniziativa del monastero delle agostiniane di Cascia che, attraverso la vendita in tutta Italia dei fiori simbolo della Santa dei Casi Impossibili, porta avanti progetti per i minori. In campo, anche per diffondere i valori di Santa Rita, oltre 1500 volontari

Tiziana Campisi – Città del Vaticano Tornano in piazza le Rose di Santa Rita. Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, oltre 500 località italiane ospitano la sesta edizione dell’evento nazionale organizzato dalla Fondazione Santa Rita da Cascia onlus per sostenere i progetti del monastero delle agostiniane di Cascia per il mondo dell’infanzia. Da Torino a Napoli, da Parma a Cagliari, da Verona a Roma, e ancora Firenze, Bari, Potenza e Palermo, chiunque voglia sostenere le iniziative delle monache potrà acquistare una piantina di rose, simbolo universale della Santa dei Casi Impossibili, in apposite postazioni allestite da volontari. La mappa è disponibile sul portale del monastero. È anche possibile ordinare le piantine on line. Le rose di Santa Rita seme di futuro “Ogni piantina di rose è preziosa perché porta con sé l’amore della nostra santa - afferma suor Maria Rosa Bernardinis, badessa del Monastero Santa Rita di Cascia e presidente della Fondazione Santa Rita da Cascia onlus - e insieme rappresenta il seme del futuro di tutti noi, quello che è racchiuso nei bambini”. La religiosa spiega che tra i progetti finanziati attraverso l’iniziativa “Le Rose di Santa Rita” c’è l’Alveare, che si trova accanto al monastero, dove da oltre 80 anni vengono accolte e accompagnate nella crescita tante bambine e ragazze che arrivano da famiglie in difficoltà. Dietro alle piantine di Rose ci sono, invece, oltre 1500 volontari, donne, uomini e ragazzi di ogni età, che a nome della Fondazione Santa Rita da Cascia onlus, testimoniano e seminano concretamente l’amore e la carità di cui la santa è ambasciatrice da secoli. Vengono definiti il volto di Santa Rita oggi, vivendo in prima persona i suoi insegnamenti, e diffondendoli con l’esempio attivo del loro agire.