RnS: a Roma nella Domenica della Misericordia una Veglia di preghiera per l'Europa

Una speciale Veglia di preghiera per l’Europa si terrà domani, domenica 24 aprile, alle ore 21, nel Santuario della Divina Misericordia a Roma. Vi prenderenno parte numerose personalità civili ed ecclesiali, fra le quali il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito: vogliamo chiedere allo Spirito Santo che apra nuove vie anche dove sembra impossibile

Vatican News

Dopo l’esperienza vissuta nel 2021, durante la Settimana Santa presso la Basilica dei Santi XII Apostoli in Roma, alla presenza di prestigiose autorità civili ed ecclesiali anche quest’anno il Rinnovamento nello Spirito Santo promuove una speciale Veglia di preghiera per proclamare la Risurrezione di Cristo sull’Europa. Nella drammatica emergenza umanitaria che ci vede tutti coinvolti, si invocherà la pace nel cuore del Continente cristiano, con una speciale intenzione per le popolazioni coinvolte nel conflitto tra Russia e Ucraina. Attraverso significative testimonianze non mancherà la voce dei profughi rifugiati in Italia.

La partecipazione di diverse Chiese e di autorità civili

L’evento è in programma a Roma, nella Domenica della Divina Misericordia e giorno di Pasqua per le Chiese ortodosse che seguono il calendario giuliano, nella Chiesa di Santo Spirito in Sassia – Santuario della Divina Misericordia nel centro di Roma. La Veglia si svolgerà in presenza, nel pieno rispetto delle normative anticontagio da Covid-19, ma verrà trasmessa in diretta anche dai canali social, Facebook e Youtube, del Rinnovamento nello Spirito. Per la Chiesa cattolica parteciperà alla Veglia il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, saranno presenti esponenti della Chiesa cattolica ucraina, della Chiesa ortodossa e della diocesi ortodossa romena d'Italia che si alterneranno nella preghiera, e saranno rappresentate organizzazioni umanitarie come il Sovrano Ordine di Malta, le istituzioni politiche europee, le istituzioni medico-scientifiche, l'esercito italiano e operatori di media impegnati nell'informazione sulla guerra in Ucraina.



Martinez: proclameremo la vittoria della vita sulla morte

"La risurrezione di Gesù - ha affermato alla vigilia dell'evento Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito - sembra tardare in tante parti del mondo, ancor più in Paesi di tradizione cristiana che scandalosamente scelgono la via della morte a quella della vita. Nello spirito della Pasqua, in preghiera, vogliamo proclamare la vittoria della vita sulla morte, del bene sul male, della speranza sulla disperazione, della fraternità sull’inimicizia, coinvolgendo amici e testimoni che s’impegnano ogni giorno nella costruzione della pace. A noi è chiesto di pregare più che di giudicare per cambiare la storia. E, insieme, - ha proseguito Martinez - chiedere allo Spirito Santo che apra nuove vie anche dove sembra impossibile. La preghiera per l’Europa, pertanto, trova ispirazione nella profetica condotta di Papa Francesco, che ha voluto rinnovare l’Atto di consacrazione al Cuore immacolato di Maria, e nella memoria benedetta di san Giovanni".