Seguimi! Il pellegrinaggio a Roma di migliaia di ragazzi per incontrare Francesco

Presentata stamattina, nella nostra emittente, la visita del lunedì di Pasquetta in Piazza San Pietro di 57 mila adolescenti provenienti da tutte le diocesi d’ Italia, promossa dal Servizio Nazionale per la pastorale giovanile della Cei. Don Falabretti: vogliamo testimoniare il volto di una Chiesa che prende sul serio i giovani e li accompagna

Marina Tomarro - Città del Vaticano

Un pellegrinaggio pieno di allegria, ma anche ricco di fede e accompagnato da tanta speranza. Vuole essere questo l’incontro dei ragazzi con Papa Francesco in Piazza San Pietro, promosso dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile della Cei, dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, e non è un caso che si svolga il lunedì dopo la Pasqua, giorno della Resurrezione. Previsti in Piazza San Pietro oltre 57 mila adolescenti provenienti da tutta Italia, che saranno guidati dai loro vescovi e accompagnati da educatori, sacerdoti, religiose e religiosi. A fare da filo rosso all’incontro sono le parole del capitolo 21 del Vangelo di Giovanni e, in particolare, quell’invito rivolto da Gesù a Pietro: “#Seguimi”, dove il segno grafico # vuole simboleggiare proprio la ricerca di questi giovani a trovare la loro strada e la loro vocazione nella vita.

Un incontro che guarda al futuro

“Questo pellegrinaggio - don Michele Falabretti, responsabile del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile della CEI - nasce per ridare attenzione a quei ragazzi che stanno attraversando un periodo specifico e molto importante della loro vita, quello dell’adolescenza. La pandemia ci ha messo di fronte alla sofferenza di questa generazione che forse non conoscevamo bene, e allora se vogliamo aiutarli a diventare grandi e protagonisti del futuro, dobbiamo rivolgere loro una particolare cura”. E questi ragazzi arriveranno da tutta Italia, spesso affrontando viaggi anche molto lunghi. “La grande risposta di partecipazione che abbiamo ricevuto - prosegue don Falabretti - ci ha davvero stupito. Non ci saranno solo partecipanti provenienti da regioni vicine, ma anche gruppi da luoghi molto più lontani come la Sicilia e la Calabria. Abbiamo perciò cercato di organizzare per loro anche un’accoglienza dopo un viaggio così lungo e alcune parrocchie romane ospiteranno dei gruppi per la notte. Io penso che questa sia davvero un’esperienza di fraternità molto bella in questo momento”.

Ascolta l'intervista a don Michele Falabretti

Il programma della giornata

I ragazzi arriveranno in Piazza San Pietro già nel primo pomeriggio e alle 17.30 è previsto l’arrivo di Papa Francesco che presiederà la Veglia di preghiera. Ma la festa inizierà già dalle 16, con la presenza di alcuni volti noti della tv e dello spettacolo che si alterneranno per intrattenere i ragazzi in piazza. “Abbiamo pensato di fare agli adolescenti un regalo - spiega don Falabretti - e infatti ci sarà anche il cantante Blanco, molto noto tra loro che canterà un brano”. L’arrivo di Papa Francesco segnerà l’inizio della preghiera. “Saranno gli stessi ragazzi che all’inizio commenteranno il brano del Vangelo che abbiamo scelto. Successivamente ci sarà la catechesi di Papa Francesco e l’incontro si concluderà con la Professione di fede”. E agli adolescenti che parteciperanno è stata già donata una piccola croce fatta dagli artigiani di Deruta in Umbria, che sarà benedetta dal Papa durante l’incontro. “Io spero che questi ragazzi - conclude don Falabretti - riescano a vedere una Chiesa che desidera ancora accompagnarli, ascoltarli e prenderli sul serio, possano riconoscere che in questo mondo c’è ancora chi ha la disponibilità per prendersi cura di loro, e spero che questo dia loro speranza sostenendoli nel loro cammino, poi il Vangelo e la presenza e la parola del Papa faranno il resto!”