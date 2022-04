Germania, il Venerdì Santo una intenzione speciale per la pace

Per la celebrazione del Passio, la Conferenza episcopale tedesca suggerisce un'intenzione supplementare per la pace in Ucraina da inserire nelle preghiere di tutte le parrocchie del Paese: “Salva in questi nostri giorni tutte le vittime dell'ingiustizia e della guerra"

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Per la celebrazione della liturgia del Venerdì Santo, la Conferenza episcopale tedesca suggerisce un'intenzione supplementare per la pace in Ucraina da inserire nelle intenzioni di preghiera di tutte le parrocchie del Paese. A deciderlo, il presidente dei vescovi cattolici tedeschi, monsignor Georg Bätzing, insieme al presidente della Commissione liturgica della Conferenza episcopale tedesca, monsignor Stephan Ackermann, e in collaborazione con l'Istituto Liturgico Tedesco. Non è la prima volta che i vescovi chiedono, in preghiera, un’intercessione speciale al Signore: era già accaduto, ad esempio, nella celebrazione del Venerdì Santo 2020 per la pandemia.

La celebrazione del Venerdì Santo

All’interno della celebrazione della Passione e Morte di Cristo, la preghiera dei fedeli assume un ruolo speciale dopo la recita della storia della Passione. I fedeli portano le loro intenzioni davanti a Dio, ma in modo più dettagliato che nelle solite funzioni: ogni richiesta d’intercessione è composta da più parti: prima l’assemblea è invitata a pregare per un'intenzione specifica; segue un momento di silenzio e poi la preghiera riassuntiva del sacerdote. Per quanto riguarda il Venerdì Santo, le Grandi Intenzioni si svolgono secondo il modello che è giunto fino a noi dall'antichità e secondo quanto dichiarato nella lettera della Congregazione per il Culto Divino del 16 gennaio 1988: esse mostrano la potenza universale della Passione di Cristo, inchiodato alla Croce per la salvezza del mondo intero. In contesti di gravi emergenze, localmente si possono aggiungere intenzioni di preghiera speciali.