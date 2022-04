Verso la beatificazione di Armida Barelli. Le iniziative dell’Università Cattolica

Sabato 30 aprile Armida Barelli, cofondatrice dell’Università Cattolica, sarà proclamata beata nel Duomo di Milano. In vista della beatificazione l’Ateneo si prepara alla solenne celebrazione con un ricco programma di eventi, iniziative e incontri aperti alla città

VATICAN NEWS

L’Ateneo del Sacro Cuore si prepara alla solenne, tanto attesa, cerimonia di beatificazione di Armida Barelli, sabato 30 aprile nel Duomo di Milano, con un ricco calendario di eventi aperti a tutta la cittadinanza. Le celebrazioni avranno inizio mercoledì 27 aprile, alle ore 21, con la messa in scena, nell’Aula Magna di largo Gemelli di “1921. Sull’orlo del futuro”, l’evento teatrale degli storici dell’Ateneo Paolo Colombo e Chiara Continisio, realizzato per celebrare il Centenario di fondazione dell’Università Cattolica. I due docenti – ideatori del progetto ‘Storia & Narrazione’ con cui da più di dieci anni calcano le scene – su immagini e suoni di Stefano Tumiati e con l’aiuto di romanzi, filmati, musiche, restituiscono l’atmosfera, il clima e la temperie di quell’inizio di un decennio, spesso trascurato dalle ricostruzioni storiche, eppure altrove definito “ruggente” poiché preludio di altri, drammatici, cambiamenti.

Un convegno per conoscere Armida Barelli

Venerdì 29 aprile, alle ore 18, nell’Aula Pio XI, terzo e ultimo appuntamento del ciclo di convegni “Singolare femminile” promossi insieme all’Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica, con l’obiettivo di far conoscere la figura e l’opera della “sorella maggiore” Armida Barelli e in vista della 98° Giornata Universitaria del 1° maggio sul tema “Con cuore di donna. Al servizio della cultura e della società”. Dopo l’introduzione del rettore dell’Ateneo Franco Anelli, interverranno Elvina Finzi, ingegnere nucleare, suor Maria Grazia Girolimetto, badessa del monastero Mater Ecclesiae di Orta San Giulio, Katerina Poteriaieva, violinista dell’Orchestra di Leopoli, Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettrice vicaria dell’Università Cattolica. Modererà il dibattito la direttrice del Tg1 Rai Monica Maggioni.

Leggi Anche 31/03/2022 La prefazione del Papa al libro "La zingara del buon Dio" Il testo integrale di Francesco che apre il libro di Ernesto Preziosi su Armida Barelli, uno dei grandi profili femminili della Chiesa e della società italiana del Novecento, che ...

La veglia di preghiera animata da Azione Cattolica

Sempre venerdì 29 aprile, dalle ore 20 alle ore 21.30, la Basilica di Sant’Ambrogio ospiterà la veglia di preghiera in preparazione della beatificazione della “venerabile serva di Dio”. Rivolta a tutti, e in particolare ai giovani, sarà presieduta dal ministro generale dell’Ordine dei frati minori, fra Massimo Fusarelli e potrà essere seguita anche in diretta streaming. Attraverso i testi di Armida saranno ripercorse le esperienze più significative della sua vita, il suo impegno con la Gioventù femminile di Azione Cattolica, la sua consacrazione nel mondo e la spiritualità francescana che ha irradiato tutte le sue opere. La veglia sarà animata dai giovani dell’Azione Cattolica.

La Messa di beatificazione presieduta dal cardinale Semeraro

Sabato 30 aprile, alle ore 10, nel Duomo di Milano si terrà la celebrazione per la beatificazione, preceduta da un momento di preghiera. Presiederà la concelebrazione – che sarà trasmessa in diretta da TV2000 e si potrà seguire anche dall’Aula Gemelli dell’Università Cattolica – il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, in rappresentanza di Papa Francesco. Nella stessa giornata, alle ore 20.55, sull’emittente televisiva della Cei sarà trasmesso il documentario dal titolo “Armida Barelli. Essere per agire”, realizzato dall’autrice e conduttrice tv Monica Mondo con la collaborazione dell’Università Cattolica. Il rito di beatificazione ha luogo nell’anno del centenario della fondazione dell’Ateneo dei cattolici italiani.

Leggi Anche 22/10/2021 Armida Barelli, la vita a fumetti della cofondatrice dell’Università Cattolica Viene presentata nel pomeriggio nella sede milanese dell’Ateneo dedicato al Sacro Cuore di Gesù, nato nel 1921, la graphic novel sulla laica consacrata che ne fu tra i promotori ...

La 98esima Giornata per l'Università Cattolica

Domenica 1 maggio la 98esima Giornata per l’Università Cattolica, ideata e promossa da Armida Barelli nel 1924, sarà celebrata nelle parrocchie di tutta Italia per la raccolta fondi a sostegno della “sua Università”. "Con cuore di donna – recita il messaggio dei vescovi –, Armida Barelli ha testimoniato soprattutto il valore e la fecondità della 'fiducia incondizionata nel Sacro Cuore', cifra della sua esistenza. Forte di questa fiducia, teologicamente fondata, solida e non banalmente sentimentale, la “Cassiera” dell’Ateneo e la “Sorella maggiore” della Gioventù femminile intuisce e porta avanti con determinazione la necessità di intestare proprio al 'Sacro Cuore' il nascente Ateneo dei cattolici italiani". In questa giornata, alle ore 11, l’assistente ecclesiastico generale della Cattolica, monsignor Claudio Giuliodori, celebrerà nell’Aula Magna dell’Ateneo la Messa, trasmessa in diretta su Rai 1.

Il cammino verso la beatificazione

Armida Barelli nasce a Milano il 1° dicembre 1882 e muore a Marzio il 15 agosto 1952. Il processo per la sua beatificazione comincia nel 1970. Il 1° giugno 2007 viene dichiarata “venerabile” da Papa Benedetto XVI che autorizza il decreto di promulgazione delle sue virtù eroiche e il 20 febbraio 2021 Papa Francesco apre la strada alla beatificazione con il riconoscimento del miracolo avvenuto per la sua intercessione a Prato: una donna di 65 anni nel maggio 1989 aveva subito un incidente stradale riportando una forte commozione cerebrale con gravi conseguenze di tipo neurologico ed era guarita, in modo scientificamente inspiegabile, grazie alla preghiera della famiglia che si era rivolta ad Armida. Sabato 30 aprile Armida Barelli sarà proclamata beata.