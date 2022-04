Stati Uniti, l’invito a donare per le missioni domestiche

Come di consueto, torna il 23 e 24 aprile la colletta annuale per finanziare le attività delle chiese domestiche, cioè le diocesi e le eparchie che non ce la fanno senza finanziamenti esterni. I vescovi ai donatori: “La vostra generosità segue l’esempio di Gesù”

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Sono le diocesi e le eparchie degli Stati Uniti che non riescono ad andare avanti senza finanziamenti esterni, quelle che beneficeranno dell’annuale colletta cattolica destinata alle chiese domestiche che si svolgerà tra il 23 e il 24 aprile prossimi in tutto il territorio degli Usa. Come sempre, le donazioni saranno raccolte dal Catholic Home Missions Appeal, promosso dalla Conferenza episcopale degli Stati Uniti.

I fondi per le piccole comunità disperse

“Attraverso il Catholic Home Missions Appeal, i parrocchiani condividono le loro benedizioni con altri cattolici in luoghi con piccole popolazioni cattoliche disperse in aree ampie e remote o in aree con molti cattolici ma poche risorse finanziarie - ha spiegato monsignor W. Shawn McKnight, vescovo di Jefferson City e presidente della sottocommissione per le Missioni domestiche cattoliche dell’Episcopato Usa - voglio che ogni cattolico sappia il grande bene che viene fatto attraverso i loro doni. La vostra generosità permette alle persone di vedere che Gesù continua a portare amore, speranza e guarigione attraverso la Chiesa che ha fondato".

Nel 2021 raccolti oltre 9 milioni di dollari

Sono stati precisamente 9.3 milioni di dollari i fondi raccolti nel 2021 grazie a questa speciale colletta e sono stati distribuiti a 76 diocesi, eparchie e prefetture degli Stati Uniti. Grazie a questi, vengono sostenute iniziative per l'evangelizzazione e la formazione della fede, la vita umana e la dignità, il rafforzamento del matrimonio e della famiglia, le vocazioni sacerdotali e religiose, i ministeri per le popolazioni ispaniche e dei nativi americani e indigeni dell'Alaska, e l'assistenza alle diocesi e alle parrocchie con esigenze pastorali particolari.

Una colletta a sostegno anche di marittimi e rifugiati

Tra i progetti sovvenzionati dalla colletta annuale, ce ne sono alcuni davvero particolari: ad esempio il ministero dei marinai e dei pescatori nelle Isole Marshall, in cui si fornisce assistenza sociale, pastorale e sacramentale ai marittimi che potrebbero non vedere le loro famiglie per anni. A Gallup, invece, una diocesi in cui non si riesce a organizzare l’educazione religiosa settimanale per i bambini, viene proposto un campo estivo di tre settimane di formazione alla fede che negli anni scorsi ha riscosso un grande successo. L'Eparchia Melchita di Newton nel Massachusetts, che copre tutti gli Stati Uniti, fornisce, grazie alla colletta, assistenza spirituale e non solo ai rifugiati dalla guerra in Siria. Infine, si contribuisce anche all’acquisto di materiale multimediale di educazione religiosa per la De La Salle Blackfeet School nella diocesi di Helena, per rafforzare le attività di evangelizzazione nel Montana. "I doni al Catholic Home Missions Appeal rafforzano la fede cattolica tra le persone nel nostro paese che hanno mezzi limitati per sostenere i ministeri essenziali", ha concluso il vescovo McKnight.