L’umanità ai piedi di Maria

Nei santuari mariani del mondo si è elevata la preghiera al Cuore Immacolato di Maria per la pace in Russia e in Ucraina

Vatican News Fatima, Lourdes, Lujian, Bujumbura, Zarvanytsia, Loreto. Da questi ed altri luoghi mariani, sparsi nel mondo, si è alzata la supplica a Maria da santuari in Argentina, Francia, Giappone e in altri Paesi. Sguardi protesi verso la Vergine per chiedere alla Madre di Gesù di asciugare lacrime e ferite in Russia e in Ucraina. Una preghiera corale che dalla Basilica di San Pietro, dove Papa Francesco ha presieduto l’atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, si è riverberata in tutto il mondo. “Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e l’Ucraina… Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono”