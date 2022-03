Quaresima di preghiera e di speranza per le epoche più buie

Nel Mercoledì delle Ceneri proponiamo la lettura di alcuni versi di Thomas S. Eliot che sembrano volerci accompagnare in un viaggio che attraverso il linguaggio della bellezza ci infonde speranza

Maria Milvia Morciano - Città del Vaticano

Il Mercoledì delle Ceneri, primo giorno di Quaresima dei simbolici quaranta giorni che ci condurranno alla Pasqua, è l’attesa in cammino verso la certezza del trionfo della Risurrezione di Cristo. È necessario intraprendere queste giornate purificandoci attraverso uno stile di vita più sobrio e nella preghiera.

..quia pulvis es et in pulverem reverteris

“…perché polvere eri e polvere tornerai”

La frase, tratta dalla Genesi (3, 9), contraddistingue il rito del Mercoledì, quando l’officiante le pronuncia cospargendo il capo dei fedeli di cenere e rimandando così al significato di penitenza, di consapevolezza della finitezza umana. Proverbiale è infatti la frase “cospargersi il capo di cenere” per significare pentimento e che nella Bibbia ricorre varie volte.

Non è un caso, quindi, che Papa Francesco abbia scelto proprio oggi come giorno di preghiera e digiuno per la pace nel mondo, in questo nostro tempo della storia doloroso e oscuro.

L'ispirazione dell'arte

Il Mercoledì delle Ceneri ha ispirato artisti e letterati che hanno tentato di dare forma di parola o di immagine a un momento che sembra simile a un brusco risveglio dopo la sfrenatezza del carnevale, una presa di coscienza che attraverso la penitenza vuole intraprendere un cammino di nuova consapevolezza e rafforzare la fede.

Tra tutti, il poema in versi di Thomas Stearns Eliot, grande poeta statunitense, è il più celebre e di sicuro il più profondo ed emozionante. Ash Wednesday - appunto Mercoledì delle Ceneri - è stato composto tra il 1927 e il 1930. I versi sono stati ritenuti quelli che segnano la sua conversione all’anglicanesimo e dove il poeta si stacca da una visione materialistica per approdare a una tensione ascensionale spirituale.

Non sono versi facili e immediatamente comprensibili. Si tratta di poesia coltissima, ricca di citazioni, da Cavalcanti a Dante, da Pascal alla Bibbia e alle preghiere mariane. Sono, dicevamo, difficili da cogliere a pieno nel loro significato letterale, ma la loro suggestione lascia un segno profondo in chi li legge, un senso stupefatto di profonda bellezza. Piuttosto, si possono cogliere con l’intuito, secondo l’etimologia latina del “guardare profondamente dentro” che si rivela spesso una chiave di decifrazione fondamentale.

L’attacco è sconsolato e di rinuncia, come se si avessero ali che non servono a volare ma “soltanto piume che battono nell’aria”:

Perché io non spero di ritornare

Perché io non spero



Perch'i' no spero di tornar giammai è l’incipit della Ballatetta di Guido Cavalcanti che in esilio pensava di non tornare più alla sua Toscana. Successivamente, i versi di Eliot trasmutano attraverso una sorta di combattimento interiore, tra la salita verso l’alto e il peso terreno che trattiene e rende incerti. Poi, le parole sembrano investite dal vento, terse come nuvole, e si trasformano in preghiera. ST. Eliot si rivolge a Dio in modo incessante e intenso. Prosegue con immagini di un paesaggio stupefacente, dove la natura si mostra con i suoi elementi più belli, dove sembra giardino anche il deserto, e animali simbolici: l’aquila, tre leopardi bianchi, la cavalletta... Risalendo agli stilemi del Dolce Stil Novo, Eliot parla di una donna amata e poi parla della Vergine, l’unica Rosa, Signora dei Silenzi: mescola e trasfigura l’amore terreno che diventa purissimo amore spirituale.

Maria, Sorella benedetta, santa madre, spirito della fonte, spirito del giardino

Non permettere che ci si irrida con la falsità

Insegnaci a aver cura e a non curare

Insegnaci a starcene quieti.

Parole che, rispetto alla prima parte del poema, sono ormai staccate dalla dimensione materiale, prima descritta come un teschio e nude ossa, poi smaterializzandosi nella voce dell'anima. Non intendiamo addentrarci nelle difficili esegesi letterarie ma invitiamo, proprio oggi, a leggere questi bellissimi versi per lasciarci trasportare dalla sua suggestione, dalla musicalità, dai colori e dal suo significato profondo, che ci consola. Per immergerci nella bellezza, anzi da essa farci travolgere, in una primavera che è ormai imminente. Perché il senso di paura e sbigottimento lasci spazio alla speranza.

Nel giorno delle Ceneri, e in un periodo difficile come questo, seguiamo l’invito del Papa: preghiamo e digiuniamo. E rendendo grazie per la bellezza di ciò che ancora ci circonda, e dalla quale non ci si deve sentire mai separati, volgiamoci a Dio, perché oda il nostro grido.

Mercoledì delle Ceneri

I

Perch'i' non spero di ritornare



Perch'i' non spero

Perch'i' non spero di tornare

Desiderando di questo il talento e dell’altro lo scopo

Non posso più sforzarmi di raggiungere

Simili cose (perché l’aquila antica dovrebbe spalancare le sue ali?)

Perché dovrei rimpiangere

La svanita potenza del regno consueto?

Poiché non spero più di conoscere

La gloria incerta dell’ora positiva

Poiché non penso più

Poiché ormai so di non poter conoscere

L’unica vera potenza transitoria

Poi che non posso bere

Là dove gli alberi fioriscono e le sorgenti sgorgano,

perché non c’è più nulla

Poiché ora so che il tempo è sempre il tempo

E che lo spazio è sempre ed è soltanto spazio

E che ciò che è reale lo è solo per un tempo

E per un solo spazio

Godo che quelle cose siano come sono

E rinuncio a quel viso benedetto

E rinuncio alla voce

Poiché non posso sperare di tornare ancora

Di conseguenza godo, dovendo costruire qualche cosa

Di cui allietarmi.

E prego Dio che abbia pietà di noi

E prego di poter dimenticare

Queste cose che troppo

Discuto con me stesso e troppo spiego

Poiché non spero più di ritornare

Queste parole possano rispondere

Di ciò che è fatto e non si farà più

Verso di noi il giudizio non sia troppo severo

E poiché queste ali più non sono ali

Atte a volare ma soltanto piume

Che battono nell’aria

L’aria che ora è limitata e secca

Più limitata e secca della volontà

Insegnaci a aver cura e a non curare

Insegnaci a starcene quieti.

Prega per noi peccatori ora e nell’ora della nostra morte

Prega per noi ora e nell’ora della nostra morte.

II

Signora, tre leopardi bianchi sedevano sotto un ginepro

Nella frescura del giorno, nutriti a sazietà

Delle mie braccia e del mio cuore e del mio fegato

e di quanto

Era stato contenuto nel cavo rotondo del mio cranio. E Dio disse

Vivranno queste ossa? vivranno

Queste ossa? E tutto quanto era stato contenuto

Nelle ossa (che già erano aride) disse stridendo:

Per la bontà di questa Signora

E per la sua grazia, e perché

Ella onora la Vergine in meditazione,

Noi risplendiamo con tanta lucentezza. E io che sono

Qui dismembrato offro all’oblio le mie gesta, e il mio amore

Alla posterità del deserto e al frutto della zucca.

È questo che ristora

Le mie viscere le fibre dei miei occhi e le porzioni indigeste

Che i leopardi rifiutano. La Signora si è ritirata

In una bianca veste, alla contemplazione, in una bianca veste.

Che la bianchezza dell’ossa espii fino all’oblìo.

In esse non c’è vita. E come io sono dimenticato e vorrei essere

Dimenticato, così vorrei dimenticare

Consacrato in tal modo, ben saldo nel proposito.

E Dio disse

Profetizza al vento, al vento solo perché

Il vento solo darà ascolto. E le ossa cantarono stridendo

Col ritornello della cavalletta, dicendo

Signora dei silenzi

Quieta e affranta

Consunta e più integra

Rosa della memoria

Rosa della dimenticanza

Esausta e feconda

Stanca che doni riposo

La Rosa unica

Ora è il giardino

Dove ogni amore finisce

Terminato il tormento

Dell’amore insoddisfatto

Il più grande tormento

Dell’amore soddisfatto

Fine dell’infinito

Viaggio verso il nulla

Conclusione di tutto ciò

Che non può essere concluso

Linguaggio senza parola

E parola di nessun linguaggio

Grazia alla Madre

Per il Giardino

Dove tutto l’amore finisce.



Sotto un ginepro le ossa cantarono, disperse e rilucenti

Noi siamo liete d’essere disperse, poco bene facemmo l’una all’altra,

Nella frescura del giorno sotto un albero,

con la benedizione della sabbia,

Dimenticando noi stesse e l’un l’altra, unite

Nella serenità del deserto. Questa è la terra che voi

Spartirete. E né divisione né unione

Hanno importanza. Questa è la terra. Ecco, abbiamo la nostra eredità.

III

Là dalla prima rampa della seconda scala

Mi volsi e vidi in basso

La stessa forma avvinta alla ringhiera

Sotto la nebbia nell’aria fetida

In lotta col demonio delle scale

Dall’ingannevole volto della speranza e della disperazione.

Alla seconda rampa della seconda scala

Li lasciai avvinghiati, volti in basso;

Non v’erano più volti e la scala era oscura,

Scheggiata e umida, come la bocca guasta

E bavosa di un vecchio, o la gola dentata di un antico squalo.

Là sulla prima rampa della terza scala

Una finestra a inferriata con il ventre gonfio

Come quello di un fico e al di là

Del biancospino in fiore e della scena agreste

Quella figura dalle spalle ampie vestita in verde e azzurro

Affascinava il maggio con un flauto antico.

Sono dolci le chiome arruffate, le chiome brune arruffate sulla bocca,

Lillà e chiome brune;

L'ansia, la musica del flauto, le pause e i passi della mente sulla terza scala,

Svaniscono, svaniscono; al di là della speranza e al di là della disperazione

La forza sale sulla terza scala.

Signore, non son degno

Signore, non son degno

ma di’ una sola parola.

IV

Colei che camminò fra viola e viola

Che camminò

Fra i diversi filari del variato verde

In bianco e azzurro procedendo, colori di Maria,

Parlando di cose banali

In ignoranza e scienza del dolore eterno

Che mosse in mezzo agli altri che già stavano andando

Che allora fece forti le fontane e fresche le sorgenti

Rese fredda la roccia inaridita e solida la sabbia

In blu di speronella, blu del colore di Maria,

Sovegna vos

Ecco gli anni che passano in mezzo, portando

Lontano i violini e i flauti, ravvivando

Una che muove nel tempo fra il sonno e la veglia, che indossa

Luce bianca ravvolta, di cui si riveste, ravvolta.

Passano gli anni nuovi ravvivano

Con una splendida nube di lacrime, gli anni, ravvivano

La rima antica con un verso nuovo. Redimi

Il tempo. Redimi

La visione non letta nel sogno più alto

Mentre unicorni ingioiellati traggono il catafalco d’oro.

La silenziosa sorella velata in bianco e azzurro

Fra gli alberi di tasso, dietro il dio del giardino,

Il cui flauto tace, piegò la testa e fece un cenno ma non

parlò parola

Ma la sorgente zampillò e l’uccello cantò verso la terra

Redimi il tempo, redimi il sogno

La promessa del verbo non detto e non udito

Finché il vento non scuota mille bisbigli dal tasso

E dopo questo nostro esilio

V

Se la parola perduta è perduta, se la parola spesa è spesa

Se la parola non detta e non udita

È non udita e non detta,

Sempre è la parola non detta, il Verbo non udito,

Il Verbo senza parola, il Verbo

Nel mondo e per il mondo;

E la luce brillò nelle tenebre e

Il mondo inquieto contro il Verbo ancora

Ruotava attorno al centro del Verbo silenzioso

O mio popolo, che cosa ti ho fatto.

Dove ritroveremo la parola, dove risuonerà

La parola? Non qui, ché qui il silenzio non basta

Non sul mare o sulle isole, né sopra

La terraferma, nel deserto o nei luoghi di pioggia,

Per coloro che vanno nella tenebra

Durante il giorno e la notte

Il tempo giusto e il luogo giusto non sono qui

Non v’è luogo di grazia per coloro che evitano il volto

Non v’è tempo di gioire per coloro che passano in mezzo al rumore e negano la voce

Pregherà la sorella velata per coloro

Che vanno nelle tenebre, per coloro che ti scelsero e si oppongono

A te, per coloro che sono straziati sul corno fra stagione e stagione, tempo e tempo,

Fra ora e ora, parola e parola, potenza e potenza, per coloro che attendono

Nelle tenebre? Pregherà la sorella velata

Per i fanciulli al cancello

Che non lo varcheranno e non possono pregare:

Prega per coloro che ti scelsero e ti si oppongono

O mio popolo, che cosa ti ho fatto.

Pregherà la sorella velata fra gli alberi magri di tasso

Per coloro che l’offendono e sono

Terrificati e non possono arrendersi

E affermano di fronte al mondo e fra le rocce negano

Nell’ultimo deserto e fra le ultime rocce azzurre

Il deserto nel giardino il giardino nel deserto

Della secchezza, sputano dalla bocca il secco seme di mela.

O mio popolo.

VI

Benché non speri più di ritornare

Benché non speri

Benché non speri di ritornare

A oscillare fra perdita e profitto

in questo breve transito dove i sogni si incrociano

Il crepuscolo incrociato dai sogni fra nascita e morte

(Benedicimi padre) sebbene non desideri più di desiderare queste cose

Dalla fìne finestra spalancata verso la riva di granito

Le vele bianche volano ancora verso il mare, verso il mare volano

Le ali non spezzate

E il cuore perduto si rinsalda e allieta

Nel perduto lillà e nelle voci del mare perduto

E Io spirito fragile s’avviva a ribellarsi

Per la ricurva verga d’oro e l’odore del mare perduto

S’avviva a ritrovare

Il grido della quaglia e il piviere che ruota

E l’occhio cieco crea

Le vuote forme fra le porte d’avorio

E l’odore rinnova il sapore salmastro della terra sabbiosa

Questo è il tempo della tensione fra la morte e la nascita

Il luogo della solitudine dove tre sogni s’incrociano

Fra rocce azzurre

Ma quando le voci scosse dall’albero di tasso si partono

Che l’altro tasso sia scosso e risponda.

Sorella benedetta, santa madre, spirito della fonte, spirito del giardino

Non permettere che ci si irrida con la falsità

Insegnaci a aver cura e a non curare

Insegnaci a starcene quieti

Anche fra queste rocce,

E’n la Sua volontade è nostra pace

E anche fra queste rocce

Sorella, madre

E spirito del fiume, spirito del mare,

Non sopportare che io sia separato

E a Te giunga il mio grido.