Un pellegrinaggio notturno al Divino Amore per invocare la pace

La diocesi di Roma lo ha organizzato per il 19 marzo, festa di san Giuseppe, per pregare insieme, guardando all’Ucraina. “La preghiera – sottolinea il cardinale De Donatis – ha il potere di cambiare il corso della storia”

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

A piedi, in preghiera, invocando la Madonna, regina della pace. E’ il pellegrinaggio notturno organizzato dalla diocesi di Roma al Divino Amore per sabato 19 marzo, festa di san Giuseppe. A guidare i fedeli sarà il cardinale Angelo De Donatis, vicario del Papa. Alle 23.30 nella basilica di San Giovanni in Laterano, dove verrà portata l’immagine della Madonna del Divino Amore, il porporato guiderà un momento di preghiera comunitaria e poi, alle ore 24, dalla basilica partirà il pellegrinaggio notturno a piedi verso il santuario di Castel di Leva. All’arrivo, alle 6, il cardinale De Donatis presiederà la Messa.

La preghiera cambia il cuore dell’uomo



“Su di te sia pace!”, il versetto 8 del Salmo 122, è il tema dell’iniziativa che intende rispondere all’invito del Papa “a perseverare nella preghiera e nella penitenza. In altre occasioni, di fronte a momenti di grande difficoltà, il popolo romano – spiega il cardinale De Donatis in una lettera alla diocesi - si è affidato alla Madonna del Divino Amore per invocare la Sua materna intercessione”. Il porporato sottolinea che si sta vivendo con grande preoccupazione quanto accade in Ucraina. “Tutti desideriamo la pace, quella pace che gli uomini da soli non riescono a costruire”. Da qui l’invito a partecipare “con la consapevolezza che la preghiera ha il potere di cambiare il cuore dell’uomo ed il corso della storia”. Il pellegrinaggio sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming sui canali social.