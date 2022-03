I sacerdoti ortodossi russi: nessun appello alla pace dovrebbe essere respinto

Riconciliazione, perdono, dialogo e la piena consapevolezza che non può esserci spazio per la violenza. Nell'appello per la pace di un gruppo di 233 chierici della Chiesa ortodossa russa anche l'augurio a tutti i soldati, russi e ucraini, di tornare illesi a casa

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

"Piangiamo il calvario a cu i nostri fratelli e sorelle in Ucraina sono stati immeritatamente sottoposti". Un gruppo di 233 sacerdoti e diaconi della Chiesa ortodossa russa lancia un forte appello a tutti coloro dai quali dipende la fine della guerra in Ucraina, definita "fratricida", chiedendo la riconciliazione e un immediato cessate-il-fuoco. L'appello arriva dopo la domenica del Giudizio Universale e nella settimana che precede la domenica del Perdono.



Il Giudizio Universale

Nel ricordare che la vita di ogni persona è un dono unico e inestimabile di Dio, i sacerdoti e i diaconi sottolineano come il Giudizio Universale attenda tutti. "Nessuna autorità terrena, nessun medico, nessuna guardia - si legge - ci proteggerà da questo giudizio. Preoccupati per la salvezza di ogni persona che si considera un figlio della Chiesa ortodossa russa, non vogliamo che arrivi a questo giudizio, portando il pesante fardello delle maledizioni materne. Ricordiamo che il sangue di Cristo, versato dal Salvatore per la vita del mondo, sarà ricevuto nel sacramento della Comunione da coloro che danno ordini omicidi, non per la vita, ma per il tormento eterno".

L'augurio ai soldati

Nell'appello c'è un pensiero per chi oggi combatte questa guerra, per i soldati. Un augurio "a tutti, sia russi che ucraini, di tornare illesi alle loro case e famiglie. Ci rattrista pensare all'abisso che i nostri figli e nipoti in Russia e Ucraina dovranno colmare per ricominciare ad essere amici, a rispettarsi e ad amarsi". Quindi viene espressa la ferma convinzione che il popolo ucraino debba essere artefice delle proprie scelte in modo libero, "non sotto il mirino delle mitragliatrici, senza pressioni dall'Occidente o dall'Oriente".

La riconciliazione

In attesa della Domenica del Perdono, i 233 sacerdoti e i diaconi della Chiesa ortodossa russa ricordano che "le porte del cielo saranno aperte a tutti, anche a coloro che hanno peccato pesantemente, se chiederanno perdono a coloro che hanno disprezzato, insultato o ucciso per mano loro o per loro volere". Non c'è, si evidenzia, nessuna alternativa alla riconciliazione reciproca. Con l'augurio di iniziare la Quaresima in uno spirito di fede, speranza e amore, il messaggio si conclude ribadendo come "nessun appello non violento per la pace e la fine della guerra dovrebbe essere respinto con la forza e considerato come una violazione della legge, perché questo è il comandamento divino: Beati gli operatori di pace". Da qui l'invito al dialogo, perché "solo la capacità di ascoltare l'altro può dare la speranza di una via d'uscita dall'abisso in cui i nostri Paesi sono stati gettati in pochi giorni".