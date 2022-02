Vietnam, la Chiesa di Hanoi denuncia un grave abuso di potere da parte delle autorità

L'arcidiocesi ha descritto l'interruzione da parte di funzionari governativi di una Messa celebrata dal suo arcivescovo e dai suoi sacerdoti come un'offesa alla fede dei cattolici e ha invitato il governo a rispettare la libertà religiosa

Anna Poce – Città del Vaticano

Padre Alfonse Pham Hung, capo dell'Ufficio della Casa Arcivescovile di Hanoi, ha riferito – riporta Uca News - che due funzionari governativi della città di Vu Ban, nella provincia di Hoa Binh, hanno fatto irruzione nel santuario di Vu Ban il 20 febbraio, prendendo il microfono sul leggio e chiedendo di disperdersi a coloro che partecipavano alla celebrazione eucaristica domenicale, presieduta dall’arcivescovo di Hanoi, monsignor Joseph Vu Van Thien. I funzionari, identificati come Pham Hong Duc e Pham Van Chien, rispettivamente capo partito e vice del Comitato del Popolo a Vu Ban, hanno ignorato le proteste di laici e sacerdoti.



Grave violazione della libertà religiosa



"Questo è un atto sprovveduto e disumano, un abuso di potere, una grave violazione della libertà religiosa e del diritto alla pratica religiosa dell'arcivescovo, dei sacerdoti e dei laici", ha dichiarato padre Hung in un comunicato pubblicato ieri, 24 febbraio. Il sacerdote, invitando tutti i cattolici dell'arcidiocesi a pregare perché le difficoltà nella pratica della fede siano presto superate, ha ritenuto l’azione delle autorità un insulto ai riti e alla fede cattolica. “Questa azione – ha affermato - è inaccettabile in un Paese in cui vige lo stato di diritto, poiché ha causato profonda preoccupazione e dolore ai cattolici locali e a coloro che vedono le immagini dell'incidente circolare su internet".

L'arcidiocesi ha presentato una denuncia formale contro questo spiacevole incidente, chiedendo al Comitato del Popolo della provincia di Hoa Binh di rispettare la libertà e le attività religiose delle comunità cattoliche nel territorio. L'episodio non è nuovo: le autorità locali creano spesso difficoltà alle attività religiose e l'arcidiocesi ha ripetutamente presentato petizioni per fermare le loro intromissioni.



Anno dell’evangelizzazione



La Messa è stata celebrata nel corso di una visita pastorale di due giorni compiuta da monsignor Thien nelle remote parrocchie della provincia montuosa. In questo 2022, dichiarato dall’arcidiocesi Anno dell'evangelizzazione, il presule visiterà le parrocchie e le sottoparrocchie più lontane del territorio, ogni terza domenica del mese, incoraggiando i fedeli a testimoniare la Parola di Dio e a trattare tutte le persone con amore e gentilezza. La parrocchia di Vu Ban, a 120 chilometri da Hanoi, conta 450 membri, serviti dal dicembre 2020 da padre Francis Xavier Tran Van Lien. L'arcidiocesi di Hanoi fornisce assistenza pastorale a undici parrocchie nella provincia di Hoa Binh.