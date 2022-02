Roma, la festa dei Santi Cirillo e Metodio sarà animata dagli Slovacchi

La tradizionale celebrazione delle nazioni slave nella festa dei compatroni d'Europa, il 14 febbraio nella Basilica di San Clemente a Roma, quest'anno sarà presieduta da monsignor Mario Giordana, già nunzio apostolico in Slovacchia. La Santa Messa delle ore 18.30 si concluderà con la processione delle candele e la preghiera sulla tomba di San Cirillo nei sotterranei dell'antica basilica

P. Jozef Bartkovjak S.J. - Città del Vaticano

Anno dopo anno i membri dei Pontifici Collegi slovacco, ceco, croato e sloveno si alternano nell'organizzazione della celebrazione, nella festa dei Santi Cirillo e Metodio, alla quale sono sempre invitati anche gli ambasciatori di diversi Paesi insieme ai membri delle loro comunità presenti a Roma. La Basilica di San Clemente, che sorge nei pressi al Pontificio Collegio Irlandese, è amministrata da una comunità di domenicani irlandesi. Dopo la pausa dell'anno scorso, quando la situazione pandemica aveva reso impossibile festeggiare insieme, quest’anno la celebrazione avrà luogo, secondo la consuetudine, pur nel rispetto delle norme sanitarie. Gli aspetti organizzativi saranno curati dal Pontificio Istituto Slovacco dei Santi Cirillo e Metodio e dal Collegio omonimo. A presidere la Messa alle ore 18.30, monsignor Mario Giordana, già nunzio apostolico in Slovacchia.



Da 70 anni, un altare slovacco sopra la tomba di San Cirillo

Quest’anno presenta anche l’occasione per commemorare i 70 anni dalla collocazione di un simbolo slovacco in questo luogo sacro: l'altare di marmo sopra la tomba di San Cirillo fu realizzato e benedetto settant'anni fa (il 5 giugno 1952), come documenta l'iscrizione latina incisa sul fronte: IN HONOREM SANCTI CYRILLI FILII NATIONIS SLOVACAE DEDICARUNT AD 1952 (In onore di San Cirillo, dedicato dai figli della nazione slovacca nell'anno del Signore 1952). L’opera è stata iniziata e finanziata dagli slovacchi americani della Federazione dei cattolici slovacchi negli Usa e in Canada. Come fa sapere il rettore del Pontificio Collegio Slovacco, don Pavol Zvara, alla celebrazione di questo anno sono attesi 15 ambasciatori, alcuni rettori così come il rappresentante permanente della Santa Sede presso l'Organizzazione Internazionale del Turismo, monsignor Maurizio Bravi, insieme ai membri della missione diplomatica dell'Unione Europea presso la Santa Sede. Saranno presenti anche la delegazione della regione di Zlín (Repubblica Ceca) con il presidente Radim Holis, membri del parlamento regionale e anche membri dell’Associazione europea e culturale del Cammino dei Santi Cirillo e Metodio.

La festa titolare al Pontificio Istituto Slovacco

Nei giorni scorsi nel Pontificio Istituto e Collegio Slovacco dei Santi Cirillo e Metodio si è celebrata la festa della chiesa dell’Istituto, la prima costruita e dedicata ai Santi sul territorio del comune di Roma. Sabato 12 febbraio, alle 11.30, don Marek Durlák, officiale della Congregazione per le Chiese Orientali ha presieduto una celebrazione eucaristica solenne. erano presenti il cardinale Jozef Tomko, prefetto emerito della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, insieme a Marek Lisánsky e Václav Kolaja, rispettivamente ambasciatori presso la Santa Sede della Repubblica Slovacca e della Repubblica Ceca. In questa stessa occasione è stata inaugurata una mostra artistica con la collezione dei dipinti su temi spirituali del padre Peter Girašek, gesuita slovacco.