Brasile, la Chiesa festeggia due importanti anniversari

Nel 2022 ricorrono i settant'anni della fondazione della Conferenza episcopale del Brasile e anche i quindici anni dalla Conferenza di Aparecida. Il Consiglio dei vescovi approva il calendario delle celebrazioni

Grandi festeggiamenti si attendono nei prossimi mesi nella Chiesa brasiliana, che celebra due importanti “compleanni”: i settant'anni dalla creazione della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile e i quindici anni dalla Conferenza di Aparecida. Il Consiglio dei vescovi si è riunito per organizzare le celebrazioni che si intersecheranno nel corso dell’anno.

I vescovi “spengono 70 candeline”

Comunione, partecipazione e missione: questo il tema di riflessione scelto per celebrare i settant'anni di attività della Conferenza episcopale brasiliana. Secondo il vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Rio de Janeiro e segretario generale dell’Episcopato, monsignor Joel Portella Amado, la proposta è stata fatta in vista delle diverse attività programmate per quest'anno, sia nella Chiesa che nell'ambiente esterno, segnato dalle elezioni generali di ottobre. L'apertura della serie di eventi commemorativi sarà il 6 marzo prossimo ad Aparecida: in questo giorno nel Santuario della Patrona del Brasile sarà celebrata la Messa di apertura della Campagna di Fraternità e anche delle attività del Giubileo dei settant'anni. Dal 25 al 29 aprile, poi, durante la sessione della 59.ma Assemblea Generale della saranno proiettati video di "figure importanti che hanno segnato la vita della Conferenza episcopale locale". In giugno, inoltre, l'Istituto Nazionale di Pastorale Padre Alberto Antoniazzi promuoverà un seminario che affronterà "Il rapporto del Vaticano II con la Conferenza episcopale del Brasile" e il "Rapporto della Conferenza episcopale del Brasile con la società brasiliana". A settembre, prevista una serie di conversazioni tra vescovi e laici legati e un concerto con l'orchestra Pensa di Aparecida. Infine, il 14 ottobre, giorno dell’anniversario, nella sede dell’Episcopato si svolgerà una Messa solenne in cui il nunzio apostolico sarà invitato a presiedere l'Eucaristia.

Aparecida 15 anni dopo

L’altro importante anniversario da celebrare è quello dei quindici anni dallo svolgimento della Conferenza di Aparecida: a maggio, dunque, la presidenza dei vescovi promuoverà due attività nel Santuario di Aparecida, che ha ospitato la V Conferenza Latinoamericana, ed è previsto anche un seminario con riflessioni condotte dagli Istituti di Teologia delle università cattoliche.