La chiesa brasiliana celebra sul web i 30 anni del Catechismo

L’iniziativa dei vescovi per ricordare l’importanza di questo testo, diventato punto di riferimento essenziale per l’attività catechetica. In programma iniziative e appuntamenti con esperti e testimoni, tutti da seguire via web

Roberta Barbi – Città del Vaticano Una serie di appuntamenti sul web per raccontare vite e testimonianze che abbiano avuto a che fare con l’attività catechetica: è questa l’iniziativa intrapresa dalla Commissione episcopale della Pastorale per l'Animazione biblico-catechetica della Conferenza dei vescovi brasiliani in occasione del 30.mo anniversario della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Obiettivo dichiarato, secondo la Commissione, è “celebrare la pubblicazione di questo testo, che è diventato un grande riferimento per il cammino della Chiesa, soprattutto nella catechesi, negli ultimi anni”. Internet, alleato della catechesi di oggi Coerentemente con l’attualizzazione del messaggio di evangelizzazione ai linguaggi di oggi, il primo appuntamento in diretta, previsto per oggi alle 19.30 ora locale, sarà trasmesso proprio sulle reti sociali della Conferenza episcopale e su Catechesi Brasile su Youtube. A presentare gli appuntamenti, due consulenti della Commissione biblico-catechetica: padre Jânison de Sá e Mariana Venâncio, con la partecipazione del presidente della Commissione, monsignor José Antônio Peruzzo, e di altri ospiti che ricorderanno la storia del Catechismo della Chiesa Cattolica e soprattutto il suo contributo alla catechesi e alle comunità del Brasile. Leggi Anche 30/11/2021 Presentato il libro sul Catechismo commentato da 23 cardinali Francesco si è congratulato con quanti hanno promosso e realizzato il volume di Marco Italiano, edito dalla Tau. A riferirlo il cardinale Francesco Monterisi, nel corso della ... Strumento che mantiene intatto il messaggio evangelico Secondo uno dei consulenti, Mariana Venâncio, questi appuntamenti aiuteranno a ritornare al testo del Catechismo della Chiesa Cattolica, ripercorrendone temi principali e approfondendone il significato con l'aiuto degli esperti che interverranno. “Lo consideriamo un modo ‘catechetico’ di celebrare il 30.mo anniversario: mettere in evidenza il grande contributo di questo testo, approfondirne la conoscenza e rendersi conto di come la sua ricezione si modifichi e maturi con il passare del tempo, senza che la brillantezza delle sue pagine cessi di riflettere la luce della Chiesa, nella sua fedeltà al Vangelo", ha sottolineato. Il Catechismo della Chiesa cattolica, classe 1992 Il Catechismo della Chiesa Cattolica è un'esposizione sistematica della dottrina cattolica pubblicato nel 1992. La presentazione del suo contenuto è organizzata in quattro parti: la fede professata (il Credo), la fede celebrata (la presentazione della liturgia della Chiesa), la fede vissuta (la morale e i comandamenti) e la fede pregata (la vita di preghiera della Chiesa). Il testo affonda le proprie radici nella Sacra Scrittura, nella tradizione apostolica e nel Magistero della Chiesa e costituisce la ricchezza del pensiero della Chiesa sui temi e le dimensioni più varie della vita della persona umana, della Chiesa e della società.