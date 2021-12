CHIESA natale

Brasile

vescovi

Brasile, il vescovo Hoepers: unire la famiglia attorno al presepe

Con la campagna “La mia famiglia accoglie Gesù Bambino” i presuli brasiliani invitano i fedeli ad allestire il presepe in casa come momento di unione in vista delle festività natalizie

Roberta Barbi – Città del Vaticano Un simbolo unico e universale di amore fin dai tempi di San Francesco, impermeabile al tempo e allo spazio: è il presepe, che ogni anno milioni di fedeli allestiscono nelle proprie case, ma anche nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli ospedali in ogni parte del mondo. Una pratica che i vescovi brasiliani dal sito della Conferenza episcopale del Brasile, tornano a promuovere e incoraggiare tra i credenti, anche attraverso una speciale serie di catechesi in video. La campagna “La mia famiglia accoglie Gesù Bambino” Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa è portata avanti dalla Commissione per la Vita e la Famiglia e dalla Pastorale Familiare dell’episcopato brasiliano, è stata avviata nel 2020 in seguito a difficoltà emerse nel contesto provocato dalla pandemia. Il video appena pubblicato è il quarto di una serie di produzioni che incoraggiano le famiglie ad allestire il presepe nelle loro case. Occasione per rafforzare la spiritualità Ad apparire nei video è il vescovo di Rio Grande e presidente della Commissione Pastorale per la Vita e la Famiglia della Conferenza episcopale, monsignor Ricardo Hoepers, che nell’invitare le famiglie del Brasile a partecipare alla campagna "La mia famiglia accoglie Gesù Bambino", ricorda che allestire un presepe è un'occasione per rafforzare la spiritualità, un momento in cui la famiglia può pregare insieme intorno a Gesù appena nato: "È un momento per unire la famiglia nei valori che la Sacra Famiglia insegna: la cura, l'amore, il perdono e la nuova vita che offre il Natale”. Il presule ha anche invitato le famiglie, riunite intorno al presepe, a pensare di compiere un gesto di solidarietà e atti concreti che possano rendere il Natale più felice per coloro che sono in difficoltà.

