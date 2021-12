L’Immagine della Vergine Pellegrina di Fatima compirà 14 viaggi nel 2022

Il prossimo anno, l’Immagine della Madonna Pellegrina di Fatima riprenderà i suoi viaggi attorno al mondo, per portare agli uomini il suo messaggio di pace e salvezza e per lanciare il suo richiamo alla conversione

Anna Poce – Città del Vaticano

Sono 14 i viaggi, che l’immagine della Vergine Pellegrina di Fatima ha in programma nel 2022 - in Portogallo, negli Stati Uniti d'America, in Francia, in Nicaragua, in Argentina, in Italia, in Cile, nei Paesi del Caucaso, in Spagna e in Colombia – dopo lo stop e i molti rinvii a causa della diffusione della pandemia di Covid-19 nel mondo. Lo ha annunciato il Santuario di Fatima sulla sua pagina web, aggiungendo che per l'immagine numero 1, intronizzata nella Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima, in uscita solo in occasioni molto speciali, non è prevista alcuna visita il prossimo anno.

Il programma dei pellegrinaggi

Tra i viaggi programmati spiccano quelli della Vergine Pellegrina numero 3, dal 30 settembre al 5 novembre, a Miami, USA, in occasione di un Congresso organizzato dalle Serve dei Cuori Trafitti di Gesù e Maria, incentrato sul messaggio di Fatima, da titolo “Non abbiate paura, il mio Cuore Immacolato sarà il vostro rifugio". L’intenzione, secondo quanto affermato dall’arcivescovo di Miami, monsignor Thomas Wenski, è ancora quella – se sarà possibile - di portare la Vergine Pellegrina in varie parrocchie della diocesi.

La Francia ospiterà la Madonna Pellegrina numero 5 nella diocesi di Nanterre, dal 1.mo ottobre 2022 al 31 agosto 2023, in preparazione della Giornata Mondiale della Gioventù 2023, che si svolgerà in Portogallo. Non si sa ancora quando, ma l’immagine compierà nel 2022, finalmente, il suo pellegrinaggio nei Paesi del Caucaso di Georgia, Armenia e Azerbaigian, previsto nel 2021 e poi rinviato a causa della pandemia.

La Madonna Pellegrina di Fatima numero 8 sarà invece in Italia, nella parrocchia di Santa Maria la Nova, diocesi di Aversa, nel mese di maggio, affinché i fedeli possano vivere più intensamente il mese di Maria, e nella parrocchia di San Giuseppe e Santa Eufemia – sempre nella stessa diocesi - nel mese di ottobre. Il programma degli spostamenti delle diverse immagini della Madonna Pellegrina di Fatima, previsti il prossimo anno, potrebbe comunque cambiare – si legge sulla pagina web del Santuario -, vista l'emergenza sanitaria che il mondo sta affrontando.

Un'iniziativa che risale al 1945

La prima immagine Pellegrina di Nostra Signora di Fatima fu realizzata secondo le istruzioni impartite da Suor Lucia. Fu offerta dal vescovo di Leiria e solennemente incoronata dall'arcivescovo di Évora, il 13 maggio 1947. Da quella data in poi, l'immagine ha viaggiato più volte per il mondo, portando con sé un messaggio di pace e di amore.

L’idea del pellegrinaggio viene fatta risalire all'anno 1945, poco dopo la fine della seconda Guerra mondiale, quando un parroco di Berlino propose che un'immagine della Madonna di Fatima attraversasse tutte le capitali e le città episcopali d'Europa, fino al confine con la Russia. Un'idea che fu ripresa poi nell'aprile 1946 da una rappresentante del Lussemburgo del Consiglio internazionale della gioventù femminile cattolica e l’anno successivo, proprio il giorno della sua incoronazione, la statua iniziò il suo primo viaggio. Dopo più di mezzo secolo di pellegrinaggi, in cui l'immagine ha visitato 64 Paesi di diversi continenti, alcuni dei quali più volte, la Rettoria del Santuario di Fatima ha capito che non farla spostare più, se non per qualche circostanza straordinaria, come nel caso della Giornata mondiale della gioventù svoltasi a Panama, nel gennaio 2019. Per rispondere, dunque, alle molteplici richieste provenienti da tutto il mondo, da allora sono state realizzate 13 copie dell’originale immagine della Vergine Pellegrina.