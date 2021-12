Festa Guadalupana 2021: le misure per i pellegrini

Annunciate nei giorni scorsi dalla Chiesa e dal governo messicano le misure di sicurezza per i pellegrini in visita alla Basilica di Guadalupe l’11 e il 12 dicembre.

Anna Poce – Città del Vaticano

In occasione della Festa della Madonna di Guadalupe, le autorità ecclesiastiche assisteranno milioni di pellegrini che arriveranno per rendere omaggio alla Vergine, in coordinamento con le autorità civili di Città del Messico. I devoti potranno visitare la Madonna nel Santuario sul Cerro del Tepeyac, nella capitale, ma non potranno passare la notte nell'Atrio delle Americhe e il loro flusso sarà continuo per evitare assembramenti e contagi da Covid-19.



Visita alla Basilica prima o dopo l’11 e il 12 dicembre



L'anno scorso, la Basilica di Nostra Signora di Guadalupe era stata chiusa dal 9 al 12 dicembre e l'omaggio alla Morenita si era ridotto all'accensione di migliaia di candele nell'atrio. Sul sito web della Basilica, Salvador Martínez Ávila, rettore del Santuario, ha chiarito che anche se in questa occasione le porte della chiesa saranno aperte, le persone saranno comunque invitate a visitare la Vergine o a recitare un rosario davanti a lei, prima o dopo l'11 e il 12 dicembre.

Un flusso continuo di fedeli



"In questo tempo di pandemia – ha affermato -, proponiamo di continuare a prenderci cura di noi stessi. La Basilica sarà aperta, ma dovremo evitare alcune delle solite attività” ha spiegato. “Vi chiederemo di non rimanere per la notte. Il flusso sarà continuo per andare a salutare, per stare con la Vergine, per cantarle qualche canzone mentre camminiamo, e renderle in questo modo omaggio quest'anno". A seconda del numero di fedeli, si stima che il tempo trascorso davanti alla Madonna di Guadalupe potrà essere tra i 5 e i 15 minuti al massimo. Coloro che parteciperanno dovranno rispettare i protocolli sanitari, come l'uso obbligatorio delle mascherine.

Attesi quasi 6 milioni di pellegrini



Secondo quanto affermato dal sindaco di Città del Messico, Francisco Chíguil, durante il mese di dicembre dovrebbero arrivare in Basilica 5,7 milioni di pellegrini, di cui 4,2 milioni l'11 e il 12 dicembre. Nel 2019 erano stati 11.000 i fedeli in visita in questi giorni. Per accoglierli nel migliore dei modi, le autorità civili hanno lanciato l'operazione "Benvenuto Pellegrino 2021". Per tutti quelli che si recheranno nel santuario sarà essenziale avere un ciclo di vaccinazione completo. Essi non potranno portare bambini e adolescenti, non avranno servizi a loro disposizione, durante il soggiorno o la possibilità di parcheggiare biciclette. Per concludere, Salvador Martínez ha informato che il canto de "Las Mañanitas" per la Vergine di Guadalupe e le Messe dell'11 e del 12 dicembre, già registrati nei giorni scorsi, saranno trasmessi in tv e sulle piattaforme online della Basilica a tempo debito.