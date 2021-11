Filippine, Giornata poveri. Monsignor Pabillo: no false promesse

In vista delle elezioni del maggio 2022 il presule mette in guardia da chi specula sulla povertà. Intanto la Conferenza episcopale locale dà il suo sostegno alla Caritas Philippines Academy, nuovo ente formativo su sociale e carità

Roberta Barbi

Vigilare contro le promesse elettorali di quanti si presentano attenti ai bisogni dei più poveri solo in vista delle elezioni. Questo è il monito contenuto nel messaggio in vista della Giornata Mondiale dei poveri – che anche nelle Filippine sarà celebrata domenica 14 novembre – di monsignor Broderick Soncuaco Pabillo, vicario apostolico della diocesi di Taytay. "Non credete che aiuteranno i poveri quando saranno eletti, quando non lo hanno fatto fino ad ora", ha detto il presule, puntando il dito anche contro i candidati che si rendono complici dei continui abusi commessi contro i poveri filippini. "Non si può fare nulla per i poveri se si continua ad avere un governo che si approfitta dei poveri, specialmente in tempi di pandemia - ha detto ancora - scegliamo i candidati che stanno già facendo qualcosa per migliorare la vita dei poveri, che stanno davvero andando ai margini della società".

La Caritas Philippines Academy, Istituto cattolico di formazione

In vista della Giornata Mondiale dei poveri, la Conferenza episcopale delle Filippine ha anche dato il proprio sostegno alla Caritas Philippines Academy che si configura quindi "come istituto di apprendimento e formazione della nostra Chiesa Cattolica". Il presidente dell’Episcopato, monsignor Romulo Valles, in una dichiarazione dei giorni scorsi ha detto che l'accademia sarà in grado di migliorare la competenza dell'azione sociale e delle opere di sviluppo: "Mentre celebriamo quest'anno i 500 anni del cristianesimo nelle Filippine, l'Accademia sarà l'eredità e il contributo della Chiesa filippina alla formazione continua e allo sviluppo delle opere di azione sociale nel Paese".

La nuova sede a Tagaytay

La Caritas Philippines Academy avrà sede a Tagaytay City e costituirà "il deposito nazionale di importanti documenti di azione sociale, delle migliori pratiche e di studi che ci assicureranno di avere i dati di base necessari per informare e migliorare l'attuazione dei nostri programmi". Prima dell’avvento dell’Accademia era stato creato nel 2019 il Center for Resiliency, Empowerment and Integral Development allo scopo di infondere competenza professionale all'interno della Social Action Network e degli altri partner della Caritas nazionale. Nell’ambito della formazione, la Caritas Filippine già nel 2016 aveva iniziato a proporre un corso di certificazione di 14 mesi in collaborazione con la Development Academy of the Philippines e la Future by Design Pilipinas, cui seguì, nel 2018, un master sui servizi sociali e lo sviluppo in collaborazione con l'Asian Social Institute. Infine, all'insorgere della pandemia nel 2020, sono stati offerti 8 brevi corsi on line che hanno affrontato argomenti “urgenti” come la mobilitazione delle risorse, le comunicazioni, la salvaguardia e l'integrazione della protezione, la protezione dell'ecologia e i patrocini e lo sviluppo dell'impresa sociale.