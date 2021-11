Caritas Cile: l'agroforestazione contro i cambiamenti climatici

Nella diocesi di Talca, lo scorso 2 novembre, Caritas Cile ha lanciato un sistema specifico per cercare di rispondere al cambiamento climatico e per prevenire gli incendi boschivi

Anna Poce – Città del Vaticano

Una vera e propria alleanza per l'ambiente quella che in Cile unisce la Caritas alla comunità di Deuca - El Manzano, nel comune di Curepto, regione del Maule, e alla Fondazione CRATE della diocesi di Talca. Il risultato è la presentazione nei giorni scorsi di un Manuale di Agroforestazione Comunitaria. Il testo raccoglie tutto il materiale utilizzato nel corso dei workshop teorico-pratici di agroforestazione che Caritas Cile, insieme a CRATE, e grazie alla collaborazione di Caritas Germania, ha sviluppato nel corso del 2019 e 2020 e che hanno visto la partecipazione di 120 leader di comunità nelle regioni di Maule e Nuble.

Tecnica della consociazione delle colture



La tecnica ecologicamente sostenibile, adottata anche per prevenire gli incendi boschivi, consiste nel consociare intenzionalmente colture agricole con alberi, arbusti e pascoli animali, migliorando la produttività della terra e portando benefici ambientali, economici e sociali. La sua applicazione contribuisce anche a limitare l'erosione del suolo, che mantiene le sue proprietà fisiche e chimiche, oltre a permettere un uso migliore della luce e dell'acqua con un effetto positivo sul clima locale.

Manuale di Agroforestazione

I workshop si sono tenuti in 3 settori delle diocesi di Talca e Chillán, nel centro del Paese. Ai partecipanti è stato insegnato come applicare questa tecnica nelle loro località, coinvolgendo il resto della comunità. Per far sì che gli insegnamenti non vadano perduti, sono stati raccolti in un manuale che possa essere usato per espandere e rafforzare le conoscenze agroforestali a livello comunitario. Il materiale usato durante i workshop è stato raggruppato in moduli che combinano elementi esplicativi con indicazioni e applicazioni pratiche. Il primo modulo spiega la relazione tra gli incendi boschivi e il cambiamento climatico e presenta l'agroforestazione come risposta alle conseguenze del cambiamento climatico. Il secondo modulo fornisce elementi per l'implementazione del sistema agroforestale e la gestione degli alberi. Il terzo modulo riguarda l'uso efficiente dell'acqua e la gestione organica delle colture. Il manuale include delle applicazioni pratiche e informazioni di accompagnamento per l'implementazione di un sistema agroforestale nella comunità.