San Francesco di Assisi sbarca al MAXXI di Roma

Un percorso che ruota attorno a 12 scatti realizzati da altrettanti fotografi per raccontare alcuni dettagli degli affreschi di Giotto nella Basilica Superiore di Assisi. Si tratta della mostra ‘Francesco ieri e oggi, 100 anni di comunicazione e cultura francescana’, organizzata dai frati del Sacro Convento nell’ambito degli eventi per il primo secolo di vita della rivista San Francesco.

Eugenio Bonanata – Città del Vaticano

San Francesco di Assisi in mostra al MAXXI di Roma, uno dei più importati poli culturali del Paese. I frati del Sacro Convento hanno scelto questo luogo per organizzare un’esposizione incentrata sugli scatti realizzati da 12 fotografi ai quali è stato chiesto di raccontare il Santo Patrono d’Italia a partire da alcuni dettagli dei meravigliosi affreschi di Giotto nella Basilica Superiore. E sono proprio questi i due elementi di base del percorso curato da Andrea Cova, che resterà esposto nello Spazio Corner del MAXXI fino al 24 ottobre 2021, con ingresso libero.

L'attualità di Francesco d'Assisi

“Una modalità creativa di dialogare con il presente”, ha affermato il cardinale Mauro Gambetti accolto calorosamente in occasione della presentazione dell’iniziativa alla stampa. Sulla stessa linea anche il custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, pure lui tra i relatori. “C’è un’attualità che va oltre la rappresentazione pittorica e fotografica”, ha spiegato in riferimento alla spiritualità del Santo che emerge dalla mostra.

“Un modo nuovo di approcciarsi alla biografia del poverello di Assisi”, ha sottolineato ancora fra Moroni invitando a concentrarsi sulla relazione tra le foto e gli affreschi che compre un lasso temporale di circa 800 anni. “Queste fotografie unite agli affreschi narrano la bellezza della vita”, ha dichiarato il cardinale Gambetti precisando che questa iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per mettersi in ascolto e per ricominciare un percorso particolare. “Sono storie che affascinano, che colpiscono e che ci coinvolgono nella ricerca di bellezza, di amore e di felicità che tutti quanti viviamo”.

Messaggio tradotto e non tradito

Gli episodi della vita di San Francesco continuano a suggerire chiavi di lettura sulla realtà. “Questa iniziativa ci dice che suo messaggio deve essere tradotto e non tradito”, ha ribadito padre Enzo Fortunato direttore della rivista San Francesco. Rivista che ha compiuto 100 anni e che con questa mostra aggiunge un’altra tappa nell’ambito del calendario di eventi dedicati alla comunicazione e all’importanza della figura del Santo e ai suoi viaggi in Italia e all’estero. Il cardinale Gambetti ha lodato l’impegno della redazione che – ha sottolineato – “ha saputo compiere lo sforzo di rinnovarsi nella comunicazione”.



La mostra riflette l’impegno messo in campo dal dinamico team della rivista San Francesco che questa volta ha riunito 12 dei maggiori professionisti in Italia per offrire ai visitatori esperienza ricca di spunti. Gli scatti, raccolti in una edizione speciale della rivista, in formato calendario 2022, sono opera di: Marina Alessi, Silvia Amodio, Maria Vittoria Backaus, Fabio Bonanno, Settimio Benedusi, Francesco Cito, Angelo Ferrillo, Franco Fontana, Giovanni Gastel, Efrem Raimondi, Fernando Scianna e Oliviero Toscani. “Le loro foto – ha concluso Padre Enzo Fortunato - vanno raccontate guardandole e per chi crede anche pregandole”.