A Pompei la supplica alla Madonna

A Pompei solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo metropolita di Napoli e recita della supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario

Tiziana Campisi – Ciittà del Vaticano

È l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, a presiedere la Messa che domenica 3 ottobre precede la Supplica alla Madonna di Pompei. La preghiera, composta nel 1883 dal fondatore del Santuario di Pompei, il beato Bartolo Longo, viene recitata sul Sagrato della Basilica della Madonna del Rosario a mezzogiorno. In preparazione alle tradizionali celebrazioni della prima domenica di ottobre, fino al 2 ottobre, ogni giorno alle 18, è stato recitato il Rosario. Venerdì, antivigilia della Supplica, si è svolta, sempre alle 18.00, la Discesa del Quadro, la recita del Rosario e la benedizione delle corone. Ha guidato il momento di preghiera l’arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo. Sabato 2 ottobre si è tenuta inoltre una veglia mariana che si è conclusa a mezzanotte con una celebrazione eucaristica. Tutti gli eventi si sono svolti e svolgono nel rispetto delle norme sanitarie anti-Covid.

La visita del Papa a Pompei

Il 21 marzo del 2015 Papa Francesco si è recato a Pompei. Il Pontefice ha venerato l’immagine della Madonna del Rosario e recitato la piccola supplica. Al termine della preghiera, il Papa ha poi pronunciato queste parole: "Grazie tante, per questa calorosa accoglienza. Abbiamo pregato la Madonna, perché ci benedica tutti: voi, me, e tutto il mondo. Abbiamo bisogno della Madonna, perché ci custodisca. E pregate per me, non dimenticatevi. Adesso vi invito a recitare tutti insieme un’Ave Maria alla Madonna e poi vi darò la Benedizione".