Elemosineria, visite mediche gratis in parrocchia per chi non può permetterselo

Venticinque medici volontari dell'ambulatorio "Mater Misericordiae" celebrano questa mattina l'odierna Giornata della Salute visitando gratuitamente le persone che non sono assistite dal Servizio Sanitario Nazionale nella chiesa romana di San Vincenzo Pallotti

Vatican News

“E li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi”. Animati dalle parole del Vangelo di Luca (Lc 9.2) i medici dell’Elemosineria Apostolica, volontari nell’ambulatorio Mater Misericordiae, saranno nella parrocchia romana di San Vincenzo Pallotti, in zona Pietralata, per visitare gratuitamente tutte quelle persone che non sono assistite dal Servizio Sanitario Nazionale.

Un gesto di generosità e carità per celebrare l’odierna Giornata della Salute, al quale hanno aderito – spiritualmente e non solo – le vicine parrocchie di San Michele Arcangelo, Santa Maria del Soccorso e San Fedele da Sigmaringa.

Con camici, guanti e mascherine, venticinque medici si sono messi a disposizione dalle 9 del mattino di circa 200 pazienti, tra anziani, coppie, bambini. Sotto gazebo e stand, allestiti nell’atrio della parrocchia di San Vincenzo Pallotti, hanno prescritto ricette, effettuato visite e offerto un consulto medico a coloro che non possono permettersi neanche quello.