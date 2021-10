Eletta la nuova Madre Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice

E' Madre Chiara Cazzuola la decima successora della confondatrice Santa Maria Domenica Mazzarello

di Suor Maria Trigila

Un applauso di 29 minuti e 59 secondi ha siglato, nei giorni scorsi, la scelta, al primo scrutinio, della nuova Madre Generale, Madre Chiara Cazzuola, dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice. È la decima successora della cofondatrice Santa Maria Domenica Mazzarello.

Madre Chiara, dopo l’elezione, all’assemblea capitolare ha detto con commozione, umiltà e semplicità, qualità che la caratterizzano: “È una missione più grande di me. Io mi fido del Signore, Roccia eterna, e mi affido a Maria Ausiliatrice che sento molto presente. È lei la vera Superiora dell’Istituto, per questo dico "sì" e vi ringrazio della fiducia. So che sarà un cammino che percorreremo insieme”.

La Madre generale emerita, Madre Yvonne Reungoat, l’accoglie con un abbraccio ed un bouquet di fiori variopinti, manifestandole l’affetto di tutta l’assemblea. Anche il Rettor Maggiore, che viene chiamato ad entrare nell’Aula capitolare, saluta madre Chiara con queste parole: “Ringrazio il Signore per l’esperienza di fede che avete vissuto. Come fratello tra le sorelle vi esprimo la vicinanza di tutta la Famiglia Salesiana che vi guarda con affetto. Ricordo che quando circa sette anni fa fui eletto Rettor Maggiore, don Pascual Chavez Villaneuva, mi disse: “Vai avanti con coraggio, mai ti mancherà la pace perché Gesù ti ripete: ‘Ti basta la mia grazia’”.

L’assemblea capitolare continuerà in questi giorni ad eleggere il nuovo Consiglio generale. Il Capitolo si chiuderà il 24 ottobre. Subito dopo l’udienza del Papa prevista per il 22 ottobre in Vaticano.