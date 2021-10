Le Figlie della Carità riunite a Parigi per l'Assemblea generale

Una religiosa delle Figlie della Carità in una clinica oculistica gestita dalle vincenziane in Etiopia

E' in corso, in Francia, l’Assemblea generale delle suore vincenziane, per valutare e promuovere la fedeltà al carisma e la vitalità apostolica dell'intera Compagnia. Presenti religiose di 96 Paesi di tutti i continenti

Anna Poce – Città del Vaticano

Ha avuto inizio venerdì scorso, 29 ottobre, e si concluderà il 21 novembre, in Rue du Bac 140, Casa Madre delle Figlie della Carità, a Parigi, l’Assemblea generale della Compagnia delle Figlie della Carità di San Vincenzo De’ Paoli. L’evento internazionale si tiene ogni sei anni per valutare il cammino svolto a livello locale da tutte le Comunità presenti in 96 Paesi dei cinque continenti. “EFFATÀ! Uscire dalla porta... Andare a ... Trovare..." “EFFATÀ! Uscire dalla porta... Andare a ... Trovare..." è il tema dei lavori di quest’anno, introdotti da una settimana di ritiro spirituale tenutosa sempre nella Casa Madre di Parigi. Le componenti dell'Assemblea, in rappresentanza di 12.800 suore, “al servizio di Cristo tra i più bisognosi”, “cercheranno insieme – si legge nel comunicato -, nella fedeltà alla Chiesa e al carisma, le vie per rispondere meglio alle sfide più grandi: il rispetto dei diritti umani e lo sviluppo integrale dei più abbandonati nella società, la salvaguardia della ‘casa comune’, la mistica del ‘vivere insieme’, la trasmissione della fede e dei valori cristiani alle nuove generazioni”. Elezione della Superiora generale Durante queste tre settimane e mezzo di riflessione, si svolgerà l'elezione della Superiora generale e del suo Consiglio, "responsabile dell'animazione spirituale della Compagnia delle Figlie della Carità e del coordinamento degli sforzi missionari tra le diverse Province"; e si avrà l’opportunità – conclude la nota – di “approfondire il messaggio dei fondatori, San Vincenzo de Paoli e Santa Luisa de Marillac, per vivere il presente con creatività, per definire orientamenti che rispondano alle sfide missionarie e spirituali del tempo presente, e per camminare verso il futuro con gioia e fiducia".