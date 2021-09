È morto il cardinale brasiliano José Freire Falcão

Il porporato aveva 95 anni ed era stato colpito nei giorni scorsi dal Covid-19. Come guida pastorale di Brasilia ha lasciato un impronta indelebile in tutta l'arcidiocesi. "Servire in umiltà" il suo motto

VATICAN NEWS

Si è spento ieri sera, all’età di 95 anni, il cardinale brasiliano, José Freire Falcão, arcivescovo emerito di Brasilia. La notizia è stata diffusa dall’arcidiocesi della capitale. Il comunicato annuncia con profondo rammarico che il porporato “ha fatto la sua Pasqua, a causa di complicazioni del Covid-19, il 26 settembre 2021, alle 22.40, all'Ospedale Santa Lúcia, Asa Sul”. Il cardinale Falcão era stato ricoverato il 17 settembre scorso, come misura preventiva, dopo essere risultato positivo al coronavirus. Negli ultimi due giorni ha avuto un peggioramento. La sua scomparsa ha colpito profondamente tutta l’arcidiocesi di Brasilia. Il cardinale ha lasciato un'impronta indelebile nelle numerose opere pastorali che ha realizzato durante i venti anni in cui ha governato questa chiesa.



Servire in umiltà

Il cardinale era nato a Ererê, Diocesi di Limoeiro do Norte, il 23 ottobre 1925. Dopo la scuola dell’obbligo è entrato nel Seminario di Prainha, a Fortaleza, dove ha seguito i corsi superiori e quelli in Filosofia e Teologia.

Il 19 giugno 1949 è stato ordinato sacerdote a Limoeiro do Norte. Il 24 aprile 1967 è stato eletto vescovo titolare di Vardimissa e nominato Coadiutore con diritto di successione del Vescovo di Limoeiro do Norte. Ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 17 giugno successivo, e, dopo appena due mesi, il 19 agosto, ha assunto il governo pastorale della Diocesi. Il 25 novembre 1971 è stato promosso arcivescovo di Teresina. È rimasto alla guida di questa comunità ecclesiale per dodici anni. Il 15 febbraio 1984 è stato trasferito a Brasília ed è rimasto alla guida dell'Arcidiocesi per vent'anni.

Fedele al suo motto episcopale, “Servire in umiltà”, ha dedicato ogni istante della sua esistenza allo sviluppo delle comunità ecclesiali che gli sono state affidate, animato da una grande tensione per l'annuncio della Verità del Vangelo e da un sincero e profondo amore per la Chiesa e per l'uomo. Ha partecipato al Conclave dell’aprile 2005 che ha eletto Papa Benedetto XVI. È stato creato cardinale da San Giovanni Paolo II nel Concistoro del 28 giugno 1988, col Titolo di San Luca a Via Prenestina.