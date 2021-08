In Terra Santa si prepara la solennità dell’Assunzione di Maria

Già da stasera fitto il programma degli eventi nei luoghi che i Vangeli ci raccontano. Il luogo santo di Gerusalemme legato alla festa di Maria Assunta si trova ai piedi del monte degli Ulivi

Beatrice Guarrera – Gerusalemme

La festa dell’Assunzione di Maria a Gerusalemme inizia ogni anno nel giardino del Getsemani. I Vangeli apocrifi collocano infatti il luogo della sepoltura della Vergine ai piedi del Monte degli Ulivi, nella valle del Cedron. Proprio lì, i frati francescani della Custodia di Terra Santa celebrano la sera del 14 agosto una veglia di preghiera per ricordare la vita della madre di Gesù e il momento della sua morte, che si ritiene essere avvenuta sul Monte Sion, dove è oggi la chiesa della Dormizione di Maria.

L'Assunzione nell'arte

Messa solenne nella Basilica del Getsemani

La fiaccolata mariana della vigilia della festa si conclude nella basilica del Getsemani, dove il 15 agosto mattina si tiene anche la Messa solenne per commemorare l’Assunzione in cielo della madre di Gesù. Nel pomeriggio del 15 agosto, nella grotta degli Apostoli nel Getsemani, i Primi Vespri. Come stabilito dallo Status Quo - che regola la vita delle principali comunità cristiane nei luoghi Santi - i francescani si recano poi in processione nella chiesa della tomba di Maria, la cui prima attestazione risale al 458. Quella che si vede oggi è ciò che resta del santuario elevato in epoca bizantina e poi ricostruito in epoca crociata.