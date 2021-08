Torna dal 22 al 29 settembre il Religion Today Festival

Il primo festival internazionale e itinerante di cinema delle religioni rinnova anche quest'anno attraverso pellicole, incontri e ospiti il suo “viaggio nelle differenze” per una cultura della pace e del dialogo

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Sarà nuovamente nelle sale cinematografiche e al Teatro San Marco, dal 22 al 29 settembre prossimo, la rassegna cinematografica internazionale e itinerante, dedicata a promuovere una cultura del dialogo e del confronto arricchente tra persone, popoli, fedi e culture. Il Religion Today Festival nato a Trento nel 1997, organizzato da BiancoNero, associazione culturale trentina senza scopo di lucro, è giunto alla sua XXIV edizione. Quest'anno il tema scelto è “Nomadi nella Fede” e vuole essere incentrato sulla ricerca, dell'altro e di Dio, in qualsiasi sua forma e credo, raccontando proprio la bellezza del viaggio interiore e del pellegrinaggio.

“Parlare di viaggio in questo periodo storico assume una valenza ancora più importante” spiega il direttore artistico della manifestazione, Andrea Morghen “significa riflettere veramente su chi siamo, sui nostri limiti ma soprattutto sull’importanza dell’incontro con l’altro. Abbiamo sperimentato sulla nostra pelle l’importanza della relazione e del confronto in questi due anni segnati dalla pandemia”.



Un programma ricco e non solo di film

In cartellone 83 pellicole da 36 Paesi diversi, selezionate tra più di 1400 ricevute, a testimoniare l'andamento positivo degli ultimi anni e l'importanza del lavoro portato avanti nei termini di numerose partnership e di qualità dei registi ospiti. Cinque le categorie in concorso: documentario, documentario corto, feature film, cortometraggio e animazione. Dal 22 al 29 settembre non mancheranno in programma, accanto al concorso cinematografico, gli spazi di discussione e di scambio, con un "laboratorio di convivenza" tra cineasti e operatori culturali di diverse fedi e nazionalità, eventi speciali, momenti di approfondimento scientifico e attività per le scuole. Interesse particola anche quest'anno per la “Tenda di Abramo”, che già da lunedì 20 settembre accoglierà in piazza Fiera chiunque voglia conoscere il Festival, confrontarsi o partecipare ai numerosi eventi organizzati.

“Stiamo lavorando con tenacia per riuscire a regalare al pubblico un Festival in cui emerga la nostra voglia di esserci” spiega Alberto Beltrami, presidente dell’Associazione BiancoNero, che ogni anno con passione organizza Religion Today “oggi più che mai è fondamentale parlare dei temi dell’incontro e del dialogo, nonostante le incertezze dovute alla situazione sanitaria. Vedere i numerosi film arrivati da ogni parte del mondo nel nostro amato Trentino ci dà la forza di continuare con determinazione a dare voce a registi e artisti nel trasmettere un messaggio di pace e fratellanza”.