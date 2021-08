America Latina in preghiera per l'Assemblea ecclesiale

Una giornata dedicata alla preparazione spirituale dell'appuntamento del prossimo novembre a Città del Messico, sul tema “Siamo tutti discepoli missionari in uscita".Si cercherà di pregare insieme e riflettere sulla spiritualità dell'ascolto

Isabella PIro - Città del Vaticano

“Torniamo ad ascoltare Gesù”: sarà questo il tema della Giornata di preghiera che si svolge oggi 21 agosto, in modalità digitale. L’evento è organizzato dalla Chiesa latinoamericana, in vista della prima Assemblea ecclesiale dell’America Latina e dei Caraibi, in programma dal 21 al 28 novembre prossimi a Città del Messico, sul tema “Siamo tutti discepoli missionari in uscita”.

“Lo scopo dell’iniziativa – si legge sul sito web dei vescovi brasiliani – è di invitare tutti i partecipanti all’Assemblea ecclesiale ad un incontro di preghiera e di riflessione a partire dalla Parola di Dio”. In particolare, si sottolinea, si cercherà di “approfondire la spiritualità dell'ascolto in chiave di preghiera e di riflessione, preparando tutti all'Assemblea della Chiesa e con i contributi ricevuti nel corso del processo di ascolto”.



Un lungo percorso di ascolto verso l'assemblea

La Giornata, infatti, suggella proprio il processo di ascolto, ovvero il percorso preparatorio all’evento di novembre, iniziato il 15 aprile. Tre, nello specifico, le modalità con cui i fedeli hanno potuto parteciparvi, previa registrazione on line alla sezione “Ascolto” del sito web dell’Assemblea ecclesiale (https://asambleaeclesial.lat/escucha/): in gruppo, rispondendo ad un apposito questionario; individualmente, compilando il relativo modulo oppure organizzando e partecipando a forum tematici virtuali per “promuovere una riflessione più profonda su argomenti di particolare preoccupazione e importanza per il cammino della Chiesa latinoamericana e caraibica”. Inoltre, in ogni Conferenza episcopale del continente è stata istituita una Commissione organizzativa nazionale per incoraggiare il coinvolgimento di tutti i cattolici.

L’iniziativa odierna on line sarà coordinata da suor Ángel Cabrera, dell'equipe teologica della Confederazione latinoamericana dei religiosi (Clar), e da monsignor Raúl Berzosa, vescovo spagnolo, missionario nella Repubblica Dominicana. La Giornata si può seguire sulle piattaforme Zoom, Facebook e YouTube del Celam (Consiglio episcopale latinoamericano) e dell’Assemblea ecclesiale e seguirà il fuso orario di diversi Paesi: avrà inizio alle ore 15.00 per l’America Centrale; alle 16.00 per Colombia, Messico, Panama, Ecuador e Perù; alle 17:00 per Repubblica Dominicana, Haiti, Porto Rico, Cuba, Antille, Venezuela, Manaus, Bolivia, Paraguay e Cile e, infine, alle 18.00 per Brasile, Uruguay e Argentina.