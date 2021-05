"Un mese con Maria", la Vergine della Rivelazione

La storia di Bruno Cornacchiola è lo spunto che il cardinale Angelo Comastri coglie per raccontare l'apparizione della Madonna vicino l'abbazia delle Tre Fontane. La meditazione del porporato fa parte di un ciclo di 31 puntate realizzate da Telepace e rilanciate da Vatican News per scoprire la devozione alla Vergine nel mese a lei dedicato

Eugenio Bonanata e Daniele D'Elia - Città del Vaticano

A Roma, nei pressi del luogo dove fu martirizzato San Paolo nell'anno 67, sorge l'abbazia delle “Tre Fontane”. Dopo la decapitazione dell'apostolo, infatti, vi sarebbero sgorgate tre sorgenti. Poco distante vi è una cappella intitolata alla “Vergine della Rivelazione”. Qui, invece, nel 1947 la Madonna apparve a un tranviere, Bruno Cornacchiola. Quest'uomo “pieno di odio verso la Chiesa Cattolica viene fermato da Maria”. Il cardinale racconta dettagliatamente la vita di questo uomo considerato da tutti un ubriacone, violento e bestemmiatore. Tra l'altro era un convinto assertore della falsità dei dogmi mariani e cioè della Verginità, dell'Assunzione e dell'Immacolata Concezione di Maria.

"Un mese con Maria" - 29.ma meditazione

L'apparizione della Madonna avviene sulla via Laurentina, dove Bruno si era recato assieme ai figli. Uno dei bambini si era allontanato e il padre lo ritrovò in ginocchio, in trance, in una delle grotte del luogo. È li che vide la Vergine vestita di abito bianco e con un mantello verde. Teneva tra le mani, che erano accostate al petto, una Bibbia e avrebbe pronunciato le parole: “Tu mi perseguiti. Adesso basta! Entra nel santo ovile”. A partire da questo momento il cambiamento sarà radicale e Bruno “testimonierà la fede con lo stesso coraggio con cui prima la combatteva” racconta Comastri. Viene infatti riaccolto nella Chiesa Cattolica, dalla quale si era allontanato. E fino alla sua morte, avvenuta nel 2001, si è adoperato per la diffusione della devozione mariana. Dove è avvenuto il prodigio è stata edificata una cappella che è meta, tutt'oggi, di numerosi pellegrinaggi.