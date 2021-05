I Santuari del mondo pregano il Rosario per la fine della pandemia

Unisciti ogni giorno in diretta con i templi mariani alla recita del Santo Rosario, per la maratona di preghiera alla Vergine voluta da Papa Francesco

Promossa dal dicastero per la Nuova Evangelizzazione, la preghiera mariana unisce i Santuari del mondo nell'invocazione alla Madonna perché l’umanità sia liberata dal dramma della pandemia. Di seguito, la lista dei Santuari dai quali viene recitato il Rosario ogni giorno, alle ore 18.00 (CET) e il link per unirsi in diretta alla preghiera:

Sabato 01 maggio, ore 18.00: Basilica Vaticana (Madonna del Soccorso), Città del Vaticano - rivedi

Sabato 01 maggio, ore 19.00: Nostra Signora di Walsingham, Inghilterra - rivedi

Domenica 02 maggio ore 18.00: Jesus the Saviour and Mother Mary (Elele), Nigeria - rivedi

Lunedì 03 maggio, ore 18.00: Madonna di Częstochowa, Polonia - rivedi

Martedì 04 maggio, ore 18.00: Basilica dell'Annunciazione (Nazareth), Israele - segui la diretta

Mercoled' 05 maggio, ore 18.00: Beata Vergine del Rosario (Namyang), Corea del Sud - segui la diretta

Giovedì 6 maggio, ore 18.00: Nostra Signora Aparecida (San Paolo), Brasile - segui la diretta

Venerdì 07 maggio, ore 18.00: Our Lady of Peace an Good Voyage (Antipolo), Filippine - segui la diretta

Sabato 08 maggio, ore 18.00: Nostra Signora di Lujan, Argentina - segui la diretta

Domenica 09 maggio, ore 18.00: Santa Casa di Loreto, Italia - segui la diretta



Lunedì 10 maggio, ore 18.00: Nostra Signora di Knock, Irlanda - segui la diretta

Martedì 11 maggio, ore 18.00: Vergine dei Poveri (Banneux), Belgio - segui la diretta

Mercoledì 12 maggio, ore 18.00: Notre Dame d'Afrique (Algeri), Algeria - segui la diretta

Giovedì 13 maggio, ore 18.00: Beata Vergine del Rosario (Fatima), Portogallo - segui la diretta

Venerdì 14 maggio, ore 18.00: Nostra Signora della Salute (Vailankanni), India - segui la diretta

Sabato 15 maggio, ore 18.00: Madonna Regina della Pace (Medjugorje), Bosnia - segui la diretta

Domenica 16 maggio, ore 18.00: St Mary’s Cathedral (Sydney), Australia - segui la diretta

Lunedì 17 maggio, ore 18.00: Immacolate Conception (Washington), USA - segui la diretta

Martedì 18 maggio, ore 18.00: Nostra Signora di Lourdes, Francia - segui la diretta

Mercoledì 19 maggio, ore 18.00: Meryem Ana (Efeso), Turchia - segui la diretta

Giovedì 20 maggio, ore 18.00: Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Cuba - segui la diretta

Venerdì 21 maggio, ore 18.00: Madonna di Nagasaki, Giappone - segui la diretta

Sabato 22 maggio, ore 18.00: Nuestra Senora de Montserrat, Spagna - segui la diretta

Domenica 23 maggio, ore 18.00: Notre Dame du Cap (Trois Rivières), Canada - segui la diretta

Lunedì 24 maggio, ore 18.00: National Shrine of our Lady, Cina - segui la diretta

Martedì 25 maggio, ore 18.00: Santuario Nazionale Madonna Ta' Pinu, Malta - segui la diretta

Mercoledì 26 maggio, ore 18.00: Nostra Signora di Guadalupe, Messico - segui la diretta

Giovedì 27 maggio, ore 18.00: Madre di Dio (Zarvanytsia), Ucraina - segui la diretta

Venerdì 28 maggio, ore 18.00: Madonna Nera di Altötting, Germania - segui la diretta

Sabato 29 maggio, ore 18.00: Nostra Signora del Libano (Harissa), Libano - segui la diretta

Domenica 30 maggio, ore 18.00: Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, Italia - segui la diretta

Lunedì 31 maggio, ore 18.00: Giardini Vaticani, Città del Vaticano - segui la diretta