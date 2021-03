Prevenzione degli abusi sui minori in famiglia e a scuola

L'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche promuove dei webinar per diffondere metodi per prevenire le terribili conseguenze degli abusi su bambini e adolescenti

Emanuela Campanile - Città del Vaticano

Diffondere metodi per prevenire le terribili conseguenze degli abusi nei membri più vulnerabili della famiglia: i bambini e gli adolescenti. Con questo obiettivo, si è aperto oggi il primo dei webinar organizzati dall'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche (UMOFC/WUCWO).

All'inizio dell'Anno “Famiglia Amoris Laetitia”

Durante i webinar (29-30 marzo) si alterneranno i saperi e le testimonianze di chi è impegnato nel campo della prevenzione. Tra questi, il sottosegretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Linda Ghisoni - che ha scritto la prefazione a una pubblicazione che sarà presentata durante il primo incontro di oggi - e, a seguire, anche le due autrici della pubblicazione, María Inés Franck della Pontificia Università Cattolica Argentina e Katharina Anna Fuchs della Pontificia Università Gregoriana, entrambe esperte nella materia. Verranno inoltre presentate esperienze di uomini e donne coinvolti nell'impegno alla prevenzione.

Un momento di preparazione alla Pasqua

Le due giornate saranno "occasione di preparazione al Triduo Pasquale - sottolineano dall'UMOFC - per unirci a Maria che ha accompagnato Gesù nella sua sofferenza e si è presa cura del corpo di suo Figlio". Un modo per "cercare di guarire ed evitare le ferite attuali di Gesù nel suo Corpo Mistico, come lo sono gli abusi sui minori".