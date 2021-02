Germania. Dentro o fuori dalla Chiesa: i temi della prossima plenaria

L’assemblea dei vescovi tedeschi guidati dal presidente, monsignor Georg Bätzing tratterà tra i vari argomenti, se lasciare o rimanere all’interno della Chiesa, le statistiche ecclesiali e lo stato attuale del cammino sinodale

Roberta Barbi - Città del Vaticano

Si svolgerà dal 23 al 25 febbraio prossimi, in modalità on line a causa della pandemia da coronavirus, l’assemblea plenaria di primavera dei vescovi tedeschi: ne dà notizia sul proprio sito la Conferenza episcopale della Germania. Vi parteciperanno 68 membri della Conferenza episcopale tedesca, guidati dal presidente, monsignor Georg Bätzing; all’apertura parteciperà anche il Nunzio Apostolico nel Paese, monsignor Nikola Eterović, e come ospite il presidente della Conferenza episcopale boliviana, monsignor Ricardo Ernesto Centella Guzmán.

Lasciare o rimanere all’interno della Chiesa: questo uno dei temi al centro dell’incontro che prevede un’intera giornata di studio sulle statistiche ecclesiali analizzate nell'assemblea generale dell’autunno 2020. Tra gli altri argomenti in agenda, lo stato attuale del Cammino Sinodale, il dibattito sul suicidio assistito e come affrontare il voto del gruppo di lavoro ecumenico "Insieme alla tavola del Signore". Inoltre, fanno sapere i vescovi, l'assemblea plenaria discuterà l'area tematica del "chiarimento e del venire a patti con il passato", cioè si occuperà delle conseguenze dello studio "Abusi sessuali su minori da parte di preti cattolici, diaconi e membri maschi di ordini religiosi". Infine, in programma anche l'elezione del segretario della Conferenza episcopale tedesca.

Per quanto riguarda la stampa, le due conferenze con il presidente Bätzing saranno offerte in livestream da Bonn sul sito katholisch.de e saranno disponibili anche su www.dbk.de e sul canale YouTube della Conferenza episcopale tedesca.