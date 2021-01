Movimento dei Focolari, al via l'assemblea generale

Il 31 gennaio nel Moviento fondato da Chiara Lubich, si voterà per l'elezione della nuova presidente che prende il posto di Maria Voce, al suo secondo mandato consecutivo. Le modalità di svolgimento sono interamente on line

Osservatore Romano

L’attualizzazione del carisma tramandato da Chiara Lubich, la cultura che deriva dal carisma dell’unità, la risposta alla crisi ambientale e alla pandemia, il lavorare insieme con le nuove generazioni: sono queste le tematiche principali di cui parleranno i partecipanti all’assemblea generale dei Focolari — la terza dopo la morte della fondatrice — che si svolgerà interamente online dal 24 gennaio al 7 febbraio.

Il 31 gennaio la nuova Presidente

Con un sistema di voto telematico, il 31 gennaio si procederà all’elezione della nuova presidente, che sostituirà Maria Voce (giunta alla fine del suo secondo mandato consecutivo), mentre il 1° febbraio verrà eletto il copresidente. Il 4 febbraio sarà la volta dei consiglieri che coadiuvano la presidente nelle diverse funzioni di governo del Movimento. Sarà lei stessa, poi, a distribuire gli incarichi. Come annunciato dall’attuale copresidente, Jesús Morán Cepedano, uno spazio di dialogo e dibattito verrà riservato anche al tema degli abusi.All’assemblea parteciperanno 362 persone da tutto il mondo, in rappresentanza delle diverse culture, generazioni, vocazioni, appartenenze ecclesiali e fedi religiose presenti nel Movimento dei Focolari. Al fine di incoraggiare il più ampio coinvolgimento possibile, l’attuale presidente ha costituito nel febbraio 2019 una commissione preparatoria che ha avuto i compiti di raccogliere proposte di argomenti da trattare in assemblea, individuare nominativi di candidati per le elezioni e preparare il programma. «Pur nella diversità delle voci — viene sottolineano nel comunicato di presentazione — emerge la generale necessità di individuare percorsi di fraternità nuovi e attualizzati, capaci di rispondere alle sfide e alle domande dell’umanità di oggi a livello globale e locale».

L’assemblea generale del Movimento dei Focolari doveva svolgersi a inizio settembre ma è stata rinviata a causa della pandemia. Il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita ne ha consentito il posticipo e l’intero svolgimento in modalità telematica.