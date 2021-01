Crisi politica in Italia. Bassetti: è tempo di speranza

Il presidente della Conferenza episcopale italiana, soffermandosi sull'attualità politica, esorta a guardare con fiducia al presidente della Repubblica Mattarella, ricordano le sue parole pronunciate nel discorso di fine anno. Allora, il capo dello Stato evidenziò che "questo è il tempo dei costruttori"

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

Tornato a Roma, nella sede della Conferenza episcopale italiana, dopo essersi rimesso dal Covid-19, questa mattina il cardinale Gualtiero Bassetti, ha incontrato i direttori dei media Cei. Conversando con loro, riferisce un comunicato, il presidente dei vescovi si è soffermato sull’attualità italiana: “Sono ore d’incertezza per il nostro Paese. In questo momento guardiamo con fiducia al Presidente della Repubblica che con saggezza saprà indicare la strada meno impervia”.

I mesi difficili

Per il porporato le parole pronunciate dal presidente Mattarella nel messaggio di fine anno sono un forte stimolo. “Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttori - ha aggiunto - questo è anche tempo di speranza! Ci attendono mesi difficili in cui ricostruire le nostre comunità”. Il presidente della Conferenza episcopale ha detto inoltre che si deve “puntare a uscire dall’emergenza sanitaria e alle fondamenta di una nuova stagione che non lasci indietro nessuno”. Il cardinale Bassetti ha colto inoltre l’occasione per esprimere a tutti gli organi d’informazione, gratitudine per la vicinanza e l’attenzione dimostrate durante il suo ricovero.