In Inghilterra e Galles la Domenica della Pace sul tema della cura

E’ ispirata al messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace. Un’iniziativa che ogni diocesi ha la possibilità di declinare secondo l’invito di Francesco ad essere costruttori di pace

Lisa Zengarini – Città del Vaticano

Domani, il 17 gennaio, la Chiesa inglese e gallese celebrerà la Domenica della Pace. La ricorrenza - riporta il sito dei vescovi - viene celebrata annualmente in Inghilterra e Galles nella terza domenica di gennaio per riflettere sul tema proposto dal Papa per la Giornata mondiale della pace. Il materiale viene fornito tradizionalmente dal segretariato nazionale di Pax Christi. Quest’anno dunque l’appuntamento sarà un’occasione per approfondire il Messaggio di Francesco per la 54.ma Giornata della pace dedicata alla “Cultura della cura come percorso di pace”, in cui, alla luce dell’attuale emergenza globale del Covid-19, il Papa esorta i responsabili delle organizzazioni internazionali e dei governi, del mondo economico e di quello scientifico, della comunicazione sociale e delle istituzioni educative a prendere in mano la “bussola” dei principi della Dottrina sociale della Chiesa per affrontare le grandi crisi del nostro tempo: dalle guerre, ai cambiamenti climatici, alle ingiustizie sociali. Temi che vedono da sempre impegnati in prima linea Pax Christi, sottolinea il presidente nazionale dell’organizzazione, monsignor Malcolm McMahon, arcivescovo di Liverpool e vice-presidente della Conferenza episcopale inglese e gallese (Cbcew) che, in una lettera in vista della Giornata di domenica, esorta tutte le parrocchie a sostenere la sua opera organizzando collette e offrendo donazioni.

Una mobilitazione web

“Il messaggio cristiano di pace, attraverso la riconciliazione, la giustizia e la nonviolenza, può offrire speranza e orientamento in questi tempi”, sottolinea il presule. Molte diocesi nel Regno Unito si stanno dando da fare per promuovere la Domenica della Pace sui loro siti web e nelle loro parrocchie. Alcune sono particolarmente creative, come la parrocchia di Our Lady and St Edmund of Abingdon, nella diocesi di Portsmouth che affiggerà al proprio ingresso uno striscione la parola "Pace" in diverse lingue. Pax Christi ha messo a disposizione sul suo sito https://paxchristi.org.uk il Messaggio di Papa Francesco per la 54.ma Giornata mondiale della Pace, sussidi liturgici, varie proposte e suggerimenti per la Giornata e materiale informativo sulle attività e iniziative dell’organizzazione. Oggi, alle 18.00, l'organizzazione proporrà anche una liturgia on line per riflettere su come rispondere all'invito del Papa ad essere costruttori di pace e a vivere in modo non violento.