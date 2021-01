Nuova veste grafica per il sito del beato Alberione

Un restyling per usufruire al meglio dell’Opera Omnia del fondatore delle edizioni paoline. A breve anche una app da scaricare sul cellulare

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Già da qualche giorno è possibile accedere al sito www.alberione.org e trovarlo completamente rinnovato, più accessibile anche a chi non fa parte della famiglia paolina e che qui può consultare in maniera agile contenuti importanti come l’Opera Omnia del beato Alberione. Oltre alle diverse modalità di ricerca per filtro già esistenti, con il nuovo sistema è prevista una ricerca per sigla e numero di pagina delle opere del fondatore, secondo il metodo di citazione adottato dagli Istituti Paolini.

Il sito e, a breve, una nuova App

Il nuovo sito in 5 lingue è costituito da tre sezioni: beato Giacomo Alberione, Famiglia Paolina e Opera Omnia. Gli ideatori del progetto hanno voluto creare queste nuove sezioni per far conoscere la vita e la personalità del fondatore, la storia e la missione dei vari istituti paolini. Tutto questo anche attraverso una media gallery. A breve verrà resa disponibile anche una App da installare sul cellulare e che permetterà di avere rapido accesso a numerose risorse presenti nel sito e nell’Opera Omnia, tra cui il libro delle Preghiere della Famiglia Paolina e l’Agenda Paolina.