Australia,Melbourne: prosegue nel 2021 iniziativa “Messa per voi a casa”

Si tratta di una delle trasmissioni televisive più longeve dell’Australia andrà in onda anche nel 2021. “Per decenni – spiega l’Arcivescovo Peter Comensoli – è stata una fonte di conforto e di forza.Ora, a causa della pandemia, questa necessità è aumentata£

Isabella Piro -Città del Vaticano

Si chiama “Messa per voi a casa” ed è una delle trasmissioni televisive più longeve dell’Australia. A promuoverla è l’Arcidiocesi di Melbourne che ieri, con una nota, ha confermato che il programma andrà in onda anche nel 2021. “Per decenni – spiega l’Arcivescovo Peter Comensoli – questa trasmissione è stata una fonte di conforto e di forza per tutti coloro che, per una serie di motivi, non hanno potuto partecipare di persona alla Messa”. Ma ora, a causa della pandemia da Covid-19, questa necessità è aumentata; per di più, molti fedeli non hanno disponibilità o familiarità con il web per seguire le celebrazioni in streaming. Ecco perché un programma tv è quanto mai fondamentale adesso: “Le persone che vivono in case di riposo, quelle ricoverata in ospedale o che si trovano in carcere – spiega Monsignor Comensoli – possono trovare un nutrimento spirituale” nella Messa trasmessa in televisione e che “soddisfa una loro importante esigenza”.

Nonostante i costi di realizzazione del programma rappresentino “una vera sfida”, l’Arcivescovo afferma: “Non vediamo l’ora di continuare”, forti anche del contributo e del supporto di tante persone. Per il 2021, inoltre, sono previste alcune migliorie nella distribuzione della trasmissione: ad esempio, on line verrà messo a disposizione del materiale aggiuntivo per ogni celebrazione. "Il Covid-19 – conclude Monsignor Comensoli - ha evidenziato la necessità che la Chiesa e la società siano capaci di reagire in fretta a ciò che accade nel mondo. E la nostra trasmissione riflette questa realtà”.