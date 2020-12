Lussemburgo, al via le attività del nuovo Centro Giovanni XXIIII

Creato dal cardinale Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo, e inaugurato all’inizio di quest'anno pastorale, il centro vuole essere un luogo di evangelizzazione aperto a tutti. Primi destinatari sono gli operatori pastorali alla ricerca di un approfondimento della fede e delle fonti della spiritualità cristiana. Primo incontro on line sulla Evangelii Gaudium il 18 gennaio prossimo, alle 9.30

Tiziana Campisi - Città del Vaticano

Sviluppare l’offerta di formazione al servizio dell’evangelizzazione nell’ambito dell’iniziazione cristiana, dello sviluppo dei ministeri laicali, della catechesi, della pastorale salute e della diaconia, della formazione continua. È l’obiettivo del nuovo Centro Diocesano di Formazione Giovanni XXIII di Lussemburgo, creato con decreto dal cardinale Jean-Claude Hollerich, arcivescovo di Lussemburgo, e inaugurato all’inizio di quest'anno pastorale. Il centro vuole essere un luogo di evangelizzazione aperto a tutti, che incoraggi i battezzati nel cammino di una missione di condivisione.

Vie di spiritualità e formazione

Primi destinatari sono gli operatori pastorali alla ricerca di un approfondimento della fede e delle fonti della spiritualità cristiana. Il Centro Diocesano di Formazione Giovanni XXIII vuole seguire le indicazioni di Papa Francesco, si legge sul portale dell’arcidiocesi di Lussemburgo, che dopo la Evangelii Gaudium, continua a incoraggiare a un rapporto personale con Cristo per trarre nuova forza per una “Chiesa in uscita”. Attraverso il centro, inoltre, si vuole avviare una riflessione fondamentale con una piattaforma di scambio per la formazione e il sostegno di attori responsabili, di fronte alla nuova situazione ecclesiale segnata dagli effetti della pandemia. Per far fronte alle nuove sfide di oggi il centro propone un primo incontro on line sulla Evangelii Gaudium il 18 gennaio prossimo, alle 9.30.