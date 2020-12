I vescovi indonesiani chiedono elezioni giuste e regolari

Voto regionale in Indonesia (AFP or licensors)

In occasione del voto del 9 dicembre, i presuli lanciano un appello perché si rispettino le regole e si lavori per il bene comune

Anna Poce – Città del Vaticano

In occasione delle prossime elezioni regionali, che si svolgeranno mercoledì 9 dicembre, in nove province, 224 distretti e 37 comuni del Paese, la Conferenza episcopale indonesiana (KWI) - si legge su UCA News – ha esortato i cattolici a votare per candidati che sostengano i valori laici del Paese, che rispettino le regole e mostrino consapevolezza sulle questioni che riguardano la popolazione locale.

I veri valori dell’Indonesia

Nella loro esortazione pastorale, firmata il 4 dicembre da monsignor Vincensius Sensi Potokota, arcivescovo di Ende, e da padre Paulus Christian Siswantoko, rispettivamente presidente e segretario esecutivo della Commissione per i Laici della KWI, i presuli hanno chiesto, dunque, elezioni giuste e regolari. "I cattolici dovrebbero votare per candidati in grado di ravvivare lo spirito dell'ideologia nazionale di Pancasila – cinque principi su cui si fonda lo Stato indonesiano: la fede in un unico Dio, una società giusta e civile, un'Indonesia unita, una democrazia guidata dal consenso e la giustizia sociale per tutti i cittadini”. “Candidati – spiegano i vescovi. - che abbiano una conoscenza nazionale adeguata, che accettino il pluralismo, e che trattino le persone di diversa provenienza religiosa ed etnica in modo equo".

Distinguersi per correttezza

"I candidati dovrebbero anche avere il coraggio di combattere contro ogni forma di estremismo, di delinquenza e di intolleranza che si ripercuote negativamente sulla vita delle persone", hanno aggiunto. Invitando a non immischiarsi in una politica sporca, nell’acquisto di voti, in discorsi di odio e in false notizie “contro i nobili valori della democrazia”, i presuli si sono augurati che i cattolici si impegnino a creare una situazione che garantisca alle elezioni di svolgersi in modo corretto, nell’osservanza anche, in questo tempo di pandemia, dei protocolli sanitari e delle norme di distanziamento sociale.