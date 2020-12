“Guida Michelin dei poveri": aumentano povertà e solidarietà

La Comunità di Sant’Egidio ha presentato la nuova edizione della guida “Dove mangiare, dormire, lavarsi” con indirizzi utili per chi vive per strada

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

Informazioni preziose e indicazioni di servizi pubblici e privati indispensabili per le persone senza fissa dimora e coloro che si trovano in stato di necessità. È questo il “patrimonio” della nuova edizione “DOVE mangiare, dormire, lavarsi”, meglio conosciuta come la “Guida Michelin dei poveri”, presentata in conferenza stampa, in streaming, dalla Comunità di Sant’Egidio.

Povertà in aumento

Sono stati illustrati, in particolare, alcuni dati sull’impoverimento provocato dalla pandemia da Covid-19, registrati nei centri della Comunità a livello nazionale. Da marzo ad ottobre sono stati consegnati 150 mila pacchi alimentari, due volte e mezzo in più rispetto al periodo che ha preceduto la pandemia. Alle mense per i poveri gestite dalla Comunità, dislocate in diverse città italiane, prima dell’emergenza sanitaria venivano distribuiti, ogni settimana, quasi 3000 pasti. In questi mesi sono aumentati fino a 6300 alla settimana. A Roma i centri distribuzione alimentare erano solo 3 lo scorso anno. Ora, nella capitale, sono 28 e complessivamente sono 50 in tutta Italia.

Più solidarietà

È aumentata la povertà ma anche la solidarietà. Solo a Roma sono almeno 1000 i volontari in più rispetto al periodo pre-Covid. E si registra anche un incremento, ha ricordato la Comunità di Sant’Egidio, degli aiuti economici da parte della popolazione destinati alle persone in difficoltà. L’invito, ribadito da Sant’Egidio, è quello di ripensare la società a partire dagli ultimi. Durante la conferenza stampa si è inoltre evidenziato, in riferimento alla situazione in Italia, che si devono superare le carenze dei servizi per le persone senza fissa dimora. L’inizio di un inverno che si preannuncia ancora più duro a causa della pandemia, pone criticità ancora più grandi. E non si può rimanere indifferenti.

Natale per tutti

È stato presentato anche il #Natalepertutti della Comunità, che sarà vissuto nel rispetto delle norme anti Covid-19. Un Natale insieme a migliaia di poveri e di persone fragili in Italia e nel mondo, sostenuto dalla campagna sms solidale “Sarà un Natale diverso, ma con gli amici di sempre”. Un’occasione importante e ancora più sentita per lanciare un forte messaggio di speranza e di rinascita.