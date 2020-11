Nella cattedrale di Bangkok il primo anniversario della visita di Papa Francesco

Centinaia di fedeli hanno partecipato alla Messa celebrata nella cattedrale dell'Assunzione dal cardinale Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, presidente dell’Episcopato thailandese e arcivescovo della capitale del Paese asiatico

Anna Poce - Città del Vaticano

In occasione del primo anniversario della visita apostolica di Papa Francesco nella nazione del sudest asiatico e dell’inaugurazione dell'Anno della gioventù cattolica thailandese, centinaia di fedeli hanno partecipato - come riporta l'Agenzia LicasNews - alla Messa celebrata nella cattedrale dell'Assunzione di Bangkok, dal cardinale Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, presidente dell’Episcopato thailandese e arcivescovo della città.

Giovani, presente e futuro della Chiesa

"È giusto e significativo che la Conferenza episcopale thailandese ci abbia riunito oggi tutti insieme per inaugurare l'Anno della gioventù cattolica thailandese e per trasmettere ancora una volta il messaggio papale a tutti i giovani che amiamo e a cui auguriamo ogni bene con affetto", ha affermato il porporato. "Siate certi di essere il presente e il futuro della Chiesa e della società thailandese", ha dichiarato, aggiungendo: "Auguro a tutti i giovani di vivere la loro vita in spirito cristiano, secondo il messaggio dato dal Santo Padre a tutti loro nella sua omelia e di seguire il suo esempio e le sue azioni".

La visita di Papa Francesco

Papa Francesco ha visitato la Thailandia dal 20 al 23 novembre dello scorso anno. È stata la seconda visita di un Pontefice nel Paese, dopo quella di Giovanni Paolo II nel 1984. La visita apostolica, con il motto "Discepoli di Cristo, discepoli missionari", si è svolta in occasione del 350.mo anniversario del Vicariato Apostolico del Siam, eretto nel 1669, che ha segnato l'inizio della presenza della Chiesa in Thailandia.Durante la celebrazione, il cardinale Kriengsak ha condiviso con i fedeli l’esperienza del suo incontro con il Pontefice: "Ho visto il suo essere e il suo comportamento”, “egli è la Buona Novella che ha portato felicità a tutti coloro che lo hanno incontrato". Il Santo Padre, ha continuato, conduce “i bambini e gli adolescenti a camminare insieme in unione con lui, ad avere fede in Cristo che è vivo in mezzo a noi e ha dato loro un ‘cuore giovane’”. I quasi 400.000 cattolici in Thailandia rappresentano poco più dello 0,5% dei 65 milioni di abitanti del Paese.