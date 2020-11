Memoria e futuro: il Festival della dottrina sociale per cambiare le città

Con il videomessaggio di Papa Francesco e il saluto del presidente della Repubblica Mattarella, si aprono questa sera, online e in Tv, gli incontri veronesi del decimo Festival della dottrina sociale, iniziato lunedì in 29 città con la piantumazione di un melograno. Adriano Tomba, uno degli organizzatori: “In tutta Italia i cattolici riprendono la capacità di orientare le scelte politiche”

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

Recuperare la nostra memoria, la nostra storia, per non temere il presente e costruire il futuro che ancora non c'è ma che intuiamo, nel tempo che stiamo vivendo. Così gli organizzatori spiegano il tema “Memoria del futuro” scelto per il decimo Festival della dottrina sociale, che si è aperto lunedì con la piantumazione di un melograno, albero simbolo della dottrina sociale, in 29 città e che stasera, dalle 21.30, vede iniziare gli incontri a Verona, la sua sede tradizionale. E’ infatti la prima volta che il Festival, creato nel 2011 da monsignor Adriano Vincenzi, scomparso questo febbraio, diventa diffuso, con eventi e convegni che già hanno animato in questi giorni 24 città da nord a sud dell’Italia.

Il videomessaggio del Papa e il messaggio di Mattarella

Lavori che da stasera e fino alla chiusura di domenica 29, avranno un nuovo impulso dal videomessaggio di Papa Francesco e dal saluto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aprono questa sera, al Palazzo del Gran Guardia di piazza Bra, a Verona, in diretta Tv su Telepace e in streaming su www.dottrinasociale.it , gli appuntamenti nella città veneta. Sulle rive dell’Adige, la giornalista Safiria Leccese intervista il direttore di Avvenire Marco Tarquinio e suor Helen Alford della Pontificia Accademia delle Scienze sociali.

Siamo parte di una storia. Il tema del Festival: Memoria del futuro"

Valorizzare la ricchezza dei territori

Nelle città dove il Festival è già iniziato, con incontri che si possono seguire sulle pagine del sito web dell’evento, si è cercato di mettere in primo piano la valorizzazione della ricchezza dei territori. Fare memoria di questa ricchezza, come chiede il tema di quest’anno, porta a riflettere sulla concreta prospettiva di uno sviluppo sostenibile. Ieri, nei diversi appuntamenti, si è spesso parlato di come costruire comunità accoglienti, essere sempre più presenti come comunità cristiane nel territorio, e mettere in primo piano il dialogo e un rinnovato impegno nel sociale e nella politica.

Incontri e dibattiti in 24 città

A Bologna, per esempio, il tema del confronto è stato come creare “una rete che si prenda cura di chi vive drammatiche esperienze famigliari per motivi di salute”. Tra i partecipanti Gian Luca Galletti, presidente nazionale Ucid, e Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali. E martedì si era parlato “di chi ha meno opportunità in ambito lavorativo”, perché operare per il bene comune significa non lasciare nessuno indietro. Potenza ha riflettuto, tutta la mattinata, su vari temi, tra cui: “Non solo credenti ma credibili”; “Rosario Livatino, un faro per tutti i giovani”; “Padre David Maria Turoldo, solo la meraviglia ci potrà salvare”.

Domenica la conclusione con la Messa celebrata da Galantino

Anche i lavori nel Palazzo della Gran Guardia a Verona proseguiranno con incontri su temi di grande attualità, per concludersi, domenica, con una intervista a Luciano Fontana, direttore del Corriere della sera, e monsignor Nunzio Galantino, presidente dell’Apsa. L' ex segretario della Cei presiederà anche la Messa conclusiva, alle 12.30, nel Duomo di Verona. Le serate di giovedì, venerdì e sabato, e la celebrazione di domenica, saranno visibili in Tv su Telepace.

Tomba: giornate-lievito che in silenzio trasformano la realtà

In dieci delle città coinvolte nel Festival, i rappresentanti delle istituzioni hanno già sottoscritto o sottoscriveranno entro stasera una “Carta dei valori per un impegno condiviso”, che contiene progetti concreti di sviluppo della città orientati al bene comune, che i firmatari si impegnano a realizzare. Anche di questo parliamo con uno degli organizzatori del Festival, Antonio Tomba, presidente dell’associazione di fedeli “Il Lievito” fondata da don Vincenzi e segretario generale della Fondazione Cattolica Assicurazioni, che così spiega il tema scelto per questa edizione “Memoria del futuro”:

R. - Noi abbiamo bisogno di recuperare la nostra memoria, la nostra storia, il come siamo arrivati qui, come popolo, come comunità, come persona e come cristiani e abbiamo bisogno di fare “memoria del futuro”, cioè aver chiaro dove siamo diretti. Mi fa pensare questo strano sinonimo: presente sinonimo di dono. Noi abbiamo alle volte paura della realtà, perché in effetti la vita si snoda con ritmi propri non programmabili e ci interpella spesso con un carico di dolori, di delusioni, di errori, di fatiche. Come si fa a stare dentro la vita, dentro il presente, senza averne paura, ma cogliendolo come dono? E’ possibile farlo quando abbiamo chiara l’idea delle nostre origini e del nostro destino. Questo ci consente di guardare oltre il presente, non per evaderlo, ma per poterci stare dentro e viverlo con pienezza. Abbiamo bisogno di fare “memoria del futuro” proprio per questo: per non temere il presente ma per costruire il futuro che ancora non c'è ma che intuiamo, nel presente.

Come è stato organizzare un Festival senza don Adriano Vincenzi e che Festival sarà senza di lui?

R. – E’ stato difficile, ma anche bello. Difficile perché evidentemente mancava lui, il suo supporto, l’affetto, la persona. Bello perché il Festival non è semplicemente un evento: è molto di più del luogo libero in cui si incontrano le persone libere. Per noi il festival è un'esperienza di fede. E’ come un fiume carsico che ci accompagna durante tutto l'anno e che poi ha uno zampillo in novembre, a Verona, e quest'anno anche in altre città. Don Adriano per noi è stato come una lampada, che ti fa capire la bellezza della luce e tu segui la luce, non la lampada. Per cui la lampada ti consente di vedere, di capire, di essere sempre orientato. Io credo che dopo don Adriano il festival potrà cambiare forma, luoghi, ed è stato necessario, quest’anno, perché ce l’ha chiesto la pandemia. Ma ciò che conta, a mio avviso, è la luce, che la luce continui ad illuminare. Allora il vero tema è davvero conservare la fiamma, quella che serve non tanto per fare cose nuove, ma per far nuove tutte le cose. Ed è lì, secondo me, che ci giochiamo la partita. Per noi questo festival è qualche cosa di straordinario, perché è il decimo, che è una data storica, è il primo senza don Adriano, ed è in un momento storico davvero difficile, quello della pandemia. Siamo stati costretti a cambiare tutto, ma non abbiamo perso l'ispirazione e l'orientamento.

Che cosa sta emergendo dai primi incontri e tavole rotonde del Festival nelle altre città e com’è la partecipazione?

R. - Sta emergendo la bellezza della polifonia sociale, che era il tema del Festival dell'anno scorso… con l'entusiasmo e desiderio di tante persone di mettersi in gioco. Vedo che come popolo, come comunità, riprendiamo la capacità di orientare che è tipica dei cattolici, che è tipica dei cristiani, che è tipica di chi oltre ad essere credente accetta la sfida di diventare credibile. La partecipazione è interessante: siamo in digitale, quindi i numeri cambiano completamente. L'anno scorso, al Festival, abbiamo registrato circa 30 mila presenze. Quest'anno, nei tweet lanciati lunedì, abbiamo avuto 45 mila visualizzazioni. Ed è stato il primo giorno del festival, quello in cui sono partite le varie città. Vediamo che succederà oggi con l’inaugurazione a Verona (dalle 21.30, n.d.r.) in diretta su Telepace. Anche se il risultato del Festival, secondo me, non dobbiamo misurarlo con i tweet, come l'anno scorso non lo misuravamo con le iscrizioni. Il vero tema del Festival è quante luci si accendono, quante persone si attivano. Perché il Festival può essere inteso solo come lievito e il lievito, in silenzio, trasforma

Entro stasera verranno firmate le Carte dei valori di dieci città. Ci può anticipare alcuni progetti concreti che gli amministratori si impegneranno a realizzare?

R. – A Mazara del Vallo, per esempio, è stata siglata una delle Carte con i valori che contraddistinguono anche le altre città del festival. Mazara è la città nella quale hanno sempre convissuto le tre grandi religioni monoteistiche, e la Carta dei Valori della città siciliana è interessante perché ha come tema proprio il futuro come bene comune, per passare dall' accoglienza alla pacifica convivenza. Quindi si danno l'impegno di recuperare le loro origini di accoglienza e di convivenza, in una città difficile, che soffre una crisi pesante come Mazara è davvero interessante che la comunità si riattivi. A Lugano la città si sta attivando per un'economia responsabile. E’ una piazza finanziaria molto importante, dove hanno sede molte multinazionali e quindi il tema dell’economia responsabile, da parte delle istituzioni locali, in modo da ancorare anche la finanza, il territorio, è una questione importante. Torino la grande città dei Santi sociali che hanno come tema quello di coniugare scuola, formazione e impresa. E in molte delle Carte dei valori vedo che c’è questa connessione tra giovani, scuola e impresa. A Sondrio hanno firmato la Carta dei valori montani, in un territorio, la Valtellina, che rischia di perdere i giovani, e che si da’ degli obiettivi per lo sviluppo “green”, per lo sviluppo del territorio e per trattenere i giovani favorendo la nascita di nuove imprese. A Pesaro il tema che si danno è il recupero dei beni e delle persone, a Frosinone quello dell'ecologia integrale e lo sviluppo di un territorio in cui c'è una industrializzazione incipiente e un grande inquinamento. A Lamezia, il tema è la legalità nel lavoro e nell'impresa, e stanno facendo delle attività all'interno di un bene sequestrato alla mafia. A Ragusa c’è il grande tema dei giovani che abbandonano la Sicilia, e punteranno sulla formazione e la digitalizzazione. E poi a Bologna, territorio di relazioni, e poi Palermo, che sviluppa ancora il tema dei giovani e di come costruire una comunità che generi futuro attraverso la valorizzazione del lavoro, dell'educazione, la difesa dalle povertà e la rigenerazione urbana.