Brasile, i vescovi: “Piantiamo un albero in in memoria di chi ci ha lasciato"

L’invito è dell’arcivescovo di Belo Horizonte e presidente della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (CNBB), mons. Walmor Oliveira de Azevedo, che in un video messaggio ha chiesto a tutti i fedeli del Paese di essere presenti come Chiesa

Davide Dionisi - Città del Vaticano

“Piantiamo un albero per ricordare i defunti. In particolare coloro che ci hanno lasciato a causa del Covid”. Sono le parole dell’arcivescovo di Belo Horizonte e presidente della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (CNBB), mons. Walmor Oliveira de Azevedo. “Siamo chiamati a testimoniare la nostra speranza affrontando la morte con segni d’amore. Scommettiamo così sulla vita di fronte alla morte" ha proseguito in un video messaggio rivolto ai fedeli, chiedendo di essere presenti attraverso questo gesto, come Chiesa, in tutto il Paese.

Per le vittime del Covid

Parlando della pandemia e delle migliaia di persone scomparse a causa del virus, il Presidente dei vescovi ha espresso la sua solidarietà e manifestato la vicinanza nei confronti delle famiglie delle vittime: “Condividiamo il dolore di tanti orfani, vedovi, vedove e fratelli che hanno affrontato il dolore della separazione e della conseguente scomparsa imposti dalla malattia”. Evocando “Fratelli Tutti”, il presule ha sottolineato che “La solidarietà e la corresponsabilità fanno parte dell’identità cristiana. Lo ribadisce Papa Francesco nella sua ultima enciclica dedicata proprio ad uno dei principi cardine della nostra fede”.

L'invito a non perdere la strada

Infine l’appello: "In questo giorno in cui meditiamo sulla morte, non perdiamo la strada: siamo nati per la vita - ha sottolineato il presidente della CNBB -. "Siamo al suo servizio nella certezza che un giorno incontreremo coloro che sono partiti prima di noi. Da questa convinzione, in omaggio alle vittime della pandemia e ricordando le tragedie ambientali che si sono verificate quest'anno, la Chiesa vi invita a un gesto concreto: la piantumazione di un albero nella vostra casa o nella vostra comunità in memoria di chi ci ha lasciato”